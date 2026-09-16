Solar Panel: हल्का वजन और लचीला डिजाइन, जानें फ्लेक्सिबल सोलर पैनल की खासियतें

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बिजली उत्पादन कम, ज्यादा मोड़ने से पैनल खराब होंगे।

अगर आप सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, लेकिन आपका बजट ज्यादा नहीं है और आप कोई कम वजन वाले पैनल की तलाश में हैं तो यह जानकारी आपके लिए जरूरी है. अक्सर लोग सोलर पैनल लगवाना तो चाहते हैं लेकिन जैसे ही उसके खर्चे के बारे में जानते हैं तो अपना प्लान बदल देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाजार में केवल एक-दो तरह के ही पैनल नहीं मिलते हैं, बल्कि लोगों के बजट और सुविधा के हिसाब से भी पैनल मिलते हैं. लोग अपने बजट और सुविधा को ध्यान में रखते हुए सोलर पैनल खरीद सकते हैं.

जरूरत के हिसाब से मोडे़ पैनल

काफी कम लोगों को पता हो कि पैनल केवल कांच और वजन में भारी ही नहीं आते हैं, बल्कि बाजार में ऐसे भी सोलर पैनल हैं जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से मोड़ सकते हैं. जी हां, इन्हें FLexible सोलर पैनल कहा जाता है. इसकी कई सारी खासियतें हैं, जिनके बारे में जानने के बाद आप इन्हें लगवाने के बारे में जरूर सोच सकते हैं.

FLexible सोलर पैनल क्या होते हैं?

अगर इन सोलर पैनल की बात करें तो ये वजन में काफी हल्के होते हैं और इन्हें जरूरत के हिसाब में मोड़ा भी जा सकता है. इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि ये पैनल लचीले होते हैं. खास बात तो यह है कि इन्हें मोड़कर घुमावदार जगहों पर भी लगाया जा सकता है. यही वजह है कि इसे कैंपिंग के सामान, नाव और घुमावदार जगहों पर लगाया जा सकता है.

भारी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं

आमतौर पर सामान्य सोलर पैनल पर एल्युमिनियम और कांच का फ्रेम होता है.इसी वजह से उनका वजह काफी ज्यादा होता है. लेकिन फ्लेक्सिबल सोलर पैनल में भारी स्ट्रक्चर नहीं होता है, जिसकी वजह से इन्हें लगाने के लिए भारी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती है. सामान्य सोलर पैनल का वजन 5-6 किलो तक का होता है, लेकिन फ्लेक्सिबल सोलर पैनल का वजन काफी कम होता है. अगर 100 वाट के पैनल की बात करें तो इसका वजन केवल 1.5 से 2.5 किलोग्राम के बीच होता है.

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किन लोगों के लिए है फायदेमंद?

फ्लेक्सिबल सोलर पैनल खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, जिनके पास जगह की कमी हो या फिर वे लगातार सफर करते हैं. वजन कम चाहते हैं और इमरजेंसी के तौर पर रखना चाहते हैं.

खरीदने से पहले जानें जरूरी बात

सामान्य सोलर पैनल की तुलना में फ्लेक्सिबल सोलर पैनल की बिजली जनरेट करने की क्षमता कम हो सकती है. ऐसे में अगर आप ऐसे खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले अपनी जरूरत का ध्यान रखें. इसके अलावा अगर इन पैनलों को ज्यादा मोड़ा जाए तो ये सामान्य पैनलों की तुलना में जल्दी खराब हो सकते है, इसलिए जब भी खरीदें तो अपनी जरूरत को ध्यान में रखते हुए ही खरीदें.

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