सिर्फ 10,000 रुपये में कौन सा बिजनेस शुरू किया जा सकता है? कम बजट में कमाई के 7 आसान तरीके

अगर आपके पास नौकरी नहीं है या आप नौकरी के साथ कोई छोटा काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन बजट ज्यादा नहीं है तो जरूरी नहीं कि इसके लिए लाखों रुपए चाहिए. आज के समय में कुछ ऐसे छोटे बिजनेस भी हैं जिन्हें 5000 से 10000 रुपए के शुरुआती बजट में शुरू किया जा सकता है.

इन कामों की खास बात यह है कि इनमें दुकान का किराया या बहुत ज्यादा सामान खरीदने की जरूरत नहीं होती है. आप घर से काम शुरू करके धीरे-धीरे इसे बड़ा कर सकते हैं.

1.टिफिन सर्विस

अगर आपको खाना बनाने का शौक है तो 10,000 रुपए में टिफिन सर्विस शुरू करना सही है. शुरुआत में आपको अलग से किचन या दुकान लेने की जरूरत नहीं होगी. आप अपने आसपास रहने वाले ऑफिस कर्मचारियों, छात्रों या PG में रहने वाले लोगों को टिफिन दे सकते हैं. शुरुआत में 5-10 ग्राहकों से काम शुरू किया जा सकता है.

इस बजट में आप पैकिंग बॉक्स, पैकेट, किराने का शुरुआती सामान और डिलीवरी से जुड़ा खर्च मैनेज कर सकते हैं. ग्राहक बढ़ने के साथ आप मेन्यू और टिफिन की संख्या भी बढ़ा सकते हैं.

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2.अचार-पापड़ का बिजनेस

अचार, पापड़, नमकीन, मसाले या घर में बनने वाली दूसरी खाने-पीने की चीजों का काम भी कम पैसे में शुरू किया जा सकता है. आप शुरुआत में एक-दो प्रोडक्ट पर फोकस कर सकते हैं. आसपास के लोगों, रिश्तेदारों और दोस्तों से ऑर्डर लेकर काम शुरू करें.

इसके बाद व्हॉट्सअप और सोशल मीडिया के जरिए भी ग्राहकों तक पहुंचा जा सकता है. हालांकि, खाने की चीजों का बिजनेस शुरू करते समय लागू FSSAI नियमों और रजिस्ट्रेशन की जरूरत जरूर जांच लें.

3.होम बेकरी

अगर आपको केक, कुकीज या दूसरे बेकरी आइटम बनाना आता है तो घर से ऑर्डर लेना शुरू किया जा सकता है. शुरुआत में महंगे सेटअप की जगह उन्हीं चीजों से काम शुरू करें जो आपके पास पहले से मौजूद हैं.

10,000 रुपए का इस्तेमाल कच्चे माल, पैकिंग पर खर्च किया जा सकता है. आसानी से बर्थडे, एनिवर्सरी और छोटे फंक्शन के ऑर्डर मिल जाएगा.

4.कपड़े और कॉस्मेटिक्स की रीसेलिंग

अगर आप बिना ज्यादा स्टॉक रखे बिजनेस करना चाहते हैं तो रीसेलिंग भी कर सकते हैं. आप कपड़े, ज्वेलरी, बैग, कॉस्मेटिक्स या होम डेकोर जैसी चीजों के लिए सप्लायर से सामान लेकर ग्राहक तक पहुंचा सकते हैं.

बस एक साथ पूरा पैसा स्टॉक में लगाने के बजाय कम मात्रा में प्रोडक्ट लेकर उसकी डिमांड देखें. व्हॉट्सअप, इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ग्राहकों तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है.

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5.मोबाइल एक्सेसरीज

मोबाइल कवर, चार्जिंग केबल, टेम्पर्ड ग्लास, मोबाइल स्टैंड और दूसरी छोटी एक्सेसरीज की हमेशा जरूरत रहती है. 10,000 रुपए में आप कुछ तेजी से बिकने वाली चीजों का छोटा स्टॉक खरीदकर शुरुआत कर सकते हैं. इसे घर से ऑनलाइन बेचने के साथ-साथ अपने आसपास के लोगों को भी बेचा जा सकता है.

हालांकि, मोबाइल एक्सेसरीज में मॉडल बदलने के साथ स्टॉक पुराना होने का जोखिम रहता है. इसलिए शुरुआत में बहुत ज्यादा माल खरीदना सही नहीं होगा.

6.सोशल मीडिया मैनेजमेंट सर्विस

अगर आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, कैन्वा या वीडियो एडिटिंग जैसी चीजों की जानकारी है तो ये काम कर सकते हैं. आप अपने आसपास के छोटे दुकानदारों, कैफे, ब्यूटी पार्लर, जिम या स्थानीय बिजनेस के सोशल मीडिया अकाउंट संभालने की सर्विस दे सकते हैं.

इस काम में शुरुआत में आपका सबसे बड़ा निवेश मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट हो सकता है. अगर ये चीजें आपके पास पहले से हैं तो 10,000 रुपए भी पूरी तरह खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

7.गिफ्ट पैकिंग और कस्टम गिफ्ट

आजकल जन्मदिन, शादी, एनिवर्सरी और दूसरे मौकों पर कस्टम गिफ्ट की मांग रहती है. आप घर से गिफ्ट हैम्पर, फोटो फ्रेम, हैंडमेड कार्ड और छोटे कस्टम पैक तैयार कर सकते हैं. शुरुआत में रिबन, बॉक्स, रैपिंग पेपर, स्टिकर और सजावट का सीमित सामान खरीदें. ग्राहक से ऑर्डर मिलने के बाद जरूरत के हिसाब से बाकी सामान लिया जा सकता है. इससे बिना बहुत ज्यादा स्टॉक रखे काम शुरू किया जा सकता है.

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