20 साल पुराने केस से मिली पिता को राहत, पटना हाईकोर्ट ने सुनाया बढ़ा फैसला

पटना हाईकोर्ट ने लगभग 20 साल पुराने केस कि कार्रवाई कर मृत बेटे के पिता को राहत पहुंचाई. साल 2005 में एक युवक जिनका नाम कुंदन कुमार था उसकी ट्रेन में सफर करते समय मौत हो गई थी. रेलवे कलेम ट्रिबियुनल ने इस मामले को खारिज कर देने का अपना फैसला दिया.

पूरा मामला कुछ यह था कि साल 2005 में कुंदन कुमार अपने पिता नवल किशोर के साथ विक्रमशीला एक्सप्रेस से धाराहारा से कहलगांव तक का सफर कर रहे थे. ट्रेन में अधिक भीड़ होने के कारण ट्रेन में एकदम से झटका लगने के कारण कुंदन ट्रेन से नीचे गिर गया.

मौके पर रेलवे कि पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. अगले दिन पोस्टमार्टम के दौरान पुलिस ने जवाब दिया कि मौत का जिम्मेदार रेलवे नहीं है, असल में चोट और शोक लगने के कारण यात्री की मौत हुई थी.



2016 में ट्रिबियुनल ने क्यों किया था खारिज?

2005 में जब कुंदन के पिता ने हादसे के बाद रेलवे से मुआवजे की मांग की थी, हालांकि रेलवे कलेम ट्रिबियुनल ने 2016 में इसे खारिज कर दिया था. रेलवे का कहना यह था कि कहीं से भी यह सबूत पेश नहीं किया गया है और पुलिस के दस्तावेजों में भी काफी कमियां देखने को मिली.

पिता ने इसके बाद पटना हाईकोर्ट जाने का फैसला किया. उनका कहना था कि दस्तावेजों में मौजूद छोटी-मोटी गलतियों के बावजूद पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच सहित अन्य रिकॉर्ड घटना की स्थिति स्पष्ट करते हैं.

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हाईकोर्ट ने सभी सबूतों को साथ देखकर लिया फैसला

हाईकोर्ट ने मामले में मौजूद दस्तावेजों और पुलिस रिकॉर्ड को एक साथ देखते हुए माना कि कुंदन ट्रेन में वैध यात्री के तौर पर सफर कर रहे थे. उनके शरीर से ट्रेन का टिकट भी बरामद किया गया था. अदालत ने कहा कि केवल दस्तावेजों के अस्पष्ट होने के आधार पर उन्हें नजर अंदाज नहीं किया जा सकता, खासकर जब दूसरे रिकॉर्ड भी उन्हीं की पुष्टि कर रहे हों.

अदालत ने यह भी पाया कि रेलवे की ओर से पिता के दावे को गलत साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं किए गए थे. इसके बाद हाईकोर्ट ने 2016 के ट्रिब्यूनल आदेश को रद्द कर मुआवजे का दावा स्वीकार कर लिया.

अब कितना मिलेगा मुआवजा?

हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल को पुराने और संशोधित दोनों नियमों के आधार पर मुआवजे की गणना करने का आदेश दिया है. पुराने नियम के तहत 4 लाख रुपये पर 7.5 प्रति शत ब्याज और नियमों के तहत 8 लाख रुपये की राशि की गिनती की जाएगी. इनमें से जो राशि अधिक होगी, उसका भुगतान दावेदार को दिया जाएगा. अदालत ने भुगतान की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा है.

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