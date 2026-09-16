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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसहारा रिफंड पोर्टल: पैसा अटका तो नया क्लेम करें या इंतजार? समझ लें नए नियम

सहारा रिफंड पोर्टल: पैसा अटका तो नया क्लेम करें या इंतजार? समझ लें नए नियम

सहारा रिफंड पोर्टल पर पहले से क्लेम कर चुके निवेशकों को दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है. पहले पुराने क्लेम का स्टेटस जांचें. कोई कमी नहीं होने पर मौजूदा आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करें.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 16 Sep 2026 06:05 PM (IST)
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अगर आपका पैसा भी सहारा की को-ऑपरेटिव सोसाइटी में फंसा है और आपने पहले ही CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए रिफंड के लिए क्लेम कर रखा है, लेकिन कई महीने बीतने के बाद भी पेमेंट नहीं मिला है, तो दोबारा क्लेम करने की जल्दबाजी न करें. क्योंकि सिर्फ पेमेंट में देरी होने की वजह से नया क्लेम दाखिल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसे मामलों में सबसे पहले पुराने क्लेम का स्टेटस और उसमें दिए गए Remarks चेक करना बेहद जरूरी है.

दरअसल, कई निवेशकों के मन में यह सवाल है कि 2023, 2024 या 2025 में आवेदन करने के बाद भी पैसा नहीं मिला है तो क्या उन्हें फिर से आवेदन करना होगा. आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से...

पहले से क्लेम किया है तो क्या करें?

अगर आपका पुराना क्लेम पोर्टल पर जमा है और उसमें किसी तरह की कमी नहीं दिखाई गई है, तो दोबारा नया क्लेम दाखिल करने की जरूरत नहीं है.

  • ऐसे मामलों में सबसे पहले अपने पुराने क्लेम का Status और Remarks चेक करें.
  • अगर स्टेटस  Under Process/Processing दिख रहा है, तो नया आवेदन न करें.
  • अगर क्लेम Verified/Eligible है, तो पेमेंट की प्रोसेस पूरी होने का इंतजार करें.
  • अगर Payment Processed/Success दिख रहा है, तो आधार से लिंक बैंक खाते में रकम चेक करें.
  • अगर Deficiency Communicated लिखा है, तो पुराने आवेदन में बताई गई कमी को दूर करना होगा.
  • अगर Resubmission Required का मैसेज आता है, तो Resubmission Portal के जरिए पुराने क्लेम को सुधार कर दोबारा सबमिट करें.

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Payment Failed दिखे तो क्या करें?

अगर आपके क्लेम का स्टेटस Payment Failed  दिखा रहा है, तो भी नया क्लेम दाखिल करने के बजाय  निर्धारित प्रक्रिया के तहत Resubmission Portal का इस्तेमाल करना होगा. इस दौरान आपको पोर्टल पर दिए गए Remarks को ध्यान से पढ़ना जरूरी है.

पहले कभी क्लेम नहीं किया है तो क्या करें?

अगर आपने अभी तक सहारा रिफंड के लिए कोई क्लेम नहीं किया है, तभी आपको नया क्लेम CRCS-Sahara Refund Portal पर दाखिल करना होगा. ध्यान रखें कि नया क्लेम CRCS-Sahara Refund Portal पर किया जाता है, जबकि पर पुराना क्लेम करने के लिए Resubmission Portal का इस्तेमाल किया जाता है. 

कैसे चेक करें सहारा रिफंड का Status?

  • CRCS-Sahara Refund के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं.
  • अपने रजिस्टर्ड मोबाइल/आधार की मदद से लॉगिन करें.
  • इसके बाद Claim/Refund Status और Remarks देखें.
  • स्टेटस के आधार पर आगे की प्रक्रिया पूरी करें.
  • अगर किसी कमी की जानकारी दी गई है, तो उसे ठीक करके Resubmission की प्रोसेस अपनाएं.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 16 Sep 2026 06:05 PM (IST)
Tags :
Sahara Refund Sahara Refund Claim CRCS
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