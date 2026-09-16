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RailOne ऐप में बड़ा बदलाव, एक यूजर अब 5 यात्रियों के लिए बना सकेगा मंथली पास

RailOne ऐप पर 9 सितंबर 2026 से रजिस्टर्ड यूजर अपने अलावा पांच यात्रियों के लिए भी सीजन टिकट बुक कर सकता है. हालांकि, बुकिंग में उम्र, वैधता और QR कोड संबंधी नियम लागू होंगे.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 16 Sep 2026 05:38 PM (IST)
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अगर आप रोजाना ट्रेन से सफर करते हैं या अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए सीजन टिकट बनवाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो RailOne ऐप का नया अपडेट आपके काम का है. अब आप RailOne ऐप पर रजिस्टर्ड होने के बाद अपने टिकट के अलावा 5 दसूरे यात्रियों के लिए भी सीजन टिकट बुक कर सकते हैं. हालांकि, यह सुविधा 9 सितंबर 2026 से लागू हो चुकी है.

इस नए बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह कि अब यात्रियों को टिकट के लिए स्टेशन की लाइन में लगने की जरूरत कम हो सकती है. हालांकि, दूसरे यात्रियों के लिए सीजन टिकट बुक करते समय आपको उम्र, वैधता और QR कोड से जुड़े कुछ जरूरी नियमों का ध्यान रखना होगा. 

RailOne ऐप पर क्या बदला है?

अब RailOne ऐप के रजिस्टर्ड यूजर को सीजन टिकट के लिए हर यात्री का अलग-अलग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होगी. ऐसे में आप अपना टिकट बुक करने के साथ अधिकतम 5 दूसरे यात्रियों के लिए भी टिकट बनवा सकता है. हालांकि, इस सुविधा से परिवार के सदस्यों या नियमित रूप से एक साथ सफर करने वाले यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग आसान हो सकती है.

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क्या होता है सीजन टिकट?

सीजन टिकट खासतौर पर उन यात्रियों के लिए बनाया गया है, जो रोजाना या लगातार दो तय स्टेशनों के बीच सफर करते हैं. यानी इसके जरिए यात्री अपनी तय रूट पर बार-बार सफर कर सकते हैं, इसलिए रोज यात्रा करने वालों के लिए हर दिन अलग टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ती. हालांकि, आमतौर पर यह सेकंड क्लास यात्रा के लिए मौजूद होती है. इसकी मदद से रोजाना सफर करने वाले यात्री को बार-बार टिकट खरीदने की परेशानी से राहत मिल सकती है.

कितने यात्रियों के लिए कर सकते हैं बुकिंग?

आप अपने अलावा अधिकतम 5 दसूरे यात्रियों के लिए भी सीजन टिकट बुक कर सकते हैं. यानी एक रजिस्टर्ड यूजर अपने टिकट के साथ 5 और लोगों के लिए भी टिकट की व्यवस्था कर सकता है.  

उम्र और टिकट की वैधता के क्या हैं नियम?

अगर आप अपने लिए सीजन टिकट बुक करने वाले हैं, तो आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए. हालांकि खुद के लिए बनाया गया यह टिकट उसी दिन से वैध होगा. वहीं, किसी दूसरे यात्री के लिए टिकट बुक करने पर उस यात्री की उम्र कम से कम 5 साल होनी चाहिए. दूसरे यात्री के लिए बनाया गया यह सीजन टिकट अगले दिन से वैध होगा.

सफर के दौरान किन चीजों को रखना जरूरी है?

  • वैध सीजन टिकट जरूर रखें.
  • यात्रा के दौरान अपना पहचान पत्र अपने साथ रखें.
  • मोबाइल में या प्रिंट के रूप में साफ QR कोड उपलब्ध होना चाहिए.
  • QR कोड साफ नहीं होने या वैध टिकट नहीं होने पर जांच के दौरान दिक्कत हो सकती है.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 16 Sep 2026 05:38 PM (IST)
Tags :
Railone App Season Ticket Booking
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