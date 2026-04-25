रिटायरमेंट के लिए क्या 1 करोड़ रुपये रहेगा काफी? समय रहते अपनाएं सही निवेश तरीके

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom महंगाई से 1 करोड़ रुपये की कीमत 2046 तक घटेगी।

शहरों में रिटायरमेंट हेतु 2046 तक 2.5-3 करोड़ लगेंगे।

SIP में सालाना 8-10% बढ़ोतरी से बड़ा फंड बनाएं।

निवेश की समीक्षा कर महंगाई के अनुसार बदलाव करें।

Retirement Planning Tips: रिटायरमेंट की प्लानिंग करते समय ज्यादातर लोग एक बड़ा फंड बनाने की योजना बनाते हैं. कई लोगों के बीच 1 करोड़ का आंकड़ा सबसे ज्यादा लोकप्रिय माना जाता हैं. उन्हें लगता है कि यह रकम उनके रिटायरमेंट के लिए काफी हो सकती हैं. हालांकि, यह समझना भी जरूरी है कि आने वाले समय में इसकी असली वैल्यू कितनी रह जाएगी.

लगातार बढ़ती महंगाई के कारण पैसों की ताकत धीरे-धीरे कम होती जाती है. जिससे भविष्य में यही रकम उतनी मजबूत नहीं दिखती. ऐसे में फंड बनाते वक्त उसकी भविष्य की कीमत को ध्यान में रखना भी जरूरी होता है.

रिटायरमेंट में खर्च का बढ़ता दबाव

रिटायरमेंट के बाद सिर्फ रोजमर्रा का खर्च ही नहीं, बल्कि महंगे शहर और तेजी से बढ़ती मेडिकल जरूरतें भी बड़ी चुनौती बन जाती हैं. हेल्थकेयर की कीमतें आम महंगाई से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं. जिससे भविष्य की प्लानिंग और मुश्किल हो जाती है.

उम्र बढ़ने के साथ-साथ मेडिकल परेशानियां भी आती हैं. द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, विशेषज्ञों का मानना है कि साल 2046 तक शहर में रिटायरमेंट की लाइफ बिताने के लिए 2.5 से 3 करोड़ रुपये तक की जरूरत पड़ सकती हैं.

समय के साथ घटती 1 करोड़ की कीमत

बढ़ती महंगाई की वजह से लगातार रुपये की कीमत कम हो रही है. अगर महंगाई दर 5 से 6% के आसपास बनी रहती है, तो 1 करोड़ का फंड काफी कम हो सकता है. अनुमान के मुताबिक, 2046 तक इसकी वैल्यू घटकर करीब 25–30 लाख रुपये जितनी रह सकती है.

महंगाई धीरे-धीरे आपकी बचत की ताकत कम करती है. अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो रिटायरमेंट के वक्त पैसों की कमी महसूस हो सकती है. इसलिए रिटायरमेंट का फंड बनाते समय महंगाई और भविष्य में मौजूदा कीमत के बारे में जरूर सोचना चाहिए.



निवेश की बनाए योजना

1. हर साल अपनी SIP की रकम थोड़ी-थोड़ी बढ़ाते रहें. 8 से 10 प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी भी आपको एक बड़े फंड तक पहुंचा सकती हैं. इससे धीरे-धीरे बड़ा कॉर्पस बनाना आसान हो जाता है.

2. समय-समय पर अपने निवेश को जरूर चेक करें और जरूरत पड़े तो महंगाई के हिसाब से उसमें बदलाव करते रहें.

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