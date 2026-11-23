Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नए नियम 1 अप्रैल से राज्यभर में लागू हो जाएंगे।

अगर आप महाराष्ट्र से हैं और ऑफिस जाने या फिर दूसरे काम पर जाने के लिए कार या बाइक का इस्तेमाल करते हैं तो यह जानकारी आपके लिए काफी जरूरी है. अक्सर टोल प्लाजा पर कैश से भुगतान करने में वाहन चालकों का काफी समय लगता है, जिस वजह से टोल प्लाजा पर लंबी-लंबी कतारें भी लग जाती हैं.

खास बात ये है कि अब आपको टोल प्लाजा पर कैश लेकर चलने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने आने वाले समय में राज्य के सभी मौजूदा और नए टोल प्लाजा पर फास्टैग से भुगतान अनिवार्य करने का फैसला किया है.

FASTag अनिवार्य करने के फैसले को मिली मंजूरी

बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य करने के फैसले को हरी झंडी दिखा दी है. यानी अब नए नियमों के तहत राज्य के जिस भी टोल प्लाजा पर टोल का भुगतान कैश में वसूला जा रहा है, तो वहां भी फास्टैग से भुगतान लागू किया जाएगा. साथ ही भविष्य में जो भी नए टोल प्लाजा बनाएं जाएंगे, उस टोल प्लाजा पर भी यही नियम लागू होंगे. इसका मतलब ये है कि अब टोल बूथ किसी भी सड़क या प्रोजेक्ट का हो, वहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम लागू होगा.

टोल का भुगतान दोगुना करना होगा

इस नई व्यवस्था में फास्टैग से जुड़े नियमों का पालन सख्ती से करना जरूरी होगा. अगर किसी वाहन में वैध फास्टैग नहीं है या फिर फास्टैग काम नहीं कर रहा है तो ऐसी स्थिति में गाड़ी फास्टैग वाली लेन में जाती है तो वाहन चालक को सामान्य टोल के मुकाबले में दोगुना भुगतान करना होगा.

वाहन चालकों को क्या होगा फायदा?

फास्टैग से भुगतान करने पर टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जाम भी नहीं होगा.

सबसे अहम तो यह है कि टोल प्लाजा पर वाहन चालकों को लंबी-लंबी कतारों से काफी राहत मिल सकती है.

वहीं वाहन चालकों को टोल का भुगतान करने में कम समय लगेगा.

साथ ही वाहन चालकों को कैश लेकर घूमने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.

कब से लागू होंगे नियम?

जानने वाली बात ये है कि महाराष्ट्र में फास्टैग से भुगतान के नए नियम 1 अप्रैल से लागू किए जाएंगे. यानी इसका मतलब ये है कि इसके बाद से राज्य के सभी मौजूदा और नए टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान अनिवार्य होगा. इसलिए आप 1 अप्रैल से पहले ही अपनी गाड़ी पर लगे फास्टैग की जांच कर लें, ताकि आपको दोगुना भुगतान न करना पड़े.

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