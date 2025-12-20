Namo Shetkari Yojana: देश में किसानों के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई तरह की योजनाएं चलाती हैं. जिनका मकसद खेती को मजबूत करना और किसानों को सीधी आर्थिक मदद देना है. इन्हीं योजनाओं में पीएम किसान और नमो शेतकरी जैसी स्कीमें शामिल हैं. जिनसे लाखों किसानों को फायदा मिलता है. महाराष्ट्र सरकारी की ओर से नमो शेतकरी महासम्मान निधि चलाई जाती है. इस योजना में किसानों को सरकार की ओर से 2000 रुपये की किस्त दी जाती है.

राज्य के 90 लाख से ज्यादा किसान अगली किस्त के 2000 रुपये का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन इसी योजना में किसानों के नाम कटने की खबरों ने चिंता बढ़ा दी है. पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त आए लगभग एक महीना हो चुका है, मगर अब तक नमो शेतकरी योजना की 8वीं किस्त का कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आया. इसी बीच 6 लाख किसानों के नाम लिस्ट से हटने की खबरें सामने आई हैं,.

क्यों कट सकते हैं लाखों किसानों के नाम?

दरअसल पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त में महाराष्ट्र के 92 लाख 84 हजार 720 किसानों को लाभ मिला था. लेकिन 21वीं किस्त में बड़ी संख्या में नाम कटे हैं. इसी वजह से यह आशंका जताई जा रही है कि नमो शेतकरी योजना में भी लाभार्थियों की संख्या कम हो सकती है. चर्चा है कि करीब 6 लाख किसानों के नाम लिस्ट से हटाए गए हैं.

हालांकि विभाग ने इन खबरों को पूरी तरह गलत बताया है. विभाग के अनुसार नमो शेतकरी महासम्मान निधि की 8वीं किस्त का लाभ 90,41,241 किसानों को मिलेगा. इसके पीछे ईकेवाईसी, आधार लिंक और पात्रता से जुड़ी शर्तें सबसे बड़ी वजह मानी जा रही हैं. जिन किसानों की जानकारी अधूरी है. उनका लाभ रोका जा सकता है.

नमो शेतकरी लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें?

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, तो यह काम आप खुद ऑनलाइन कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले नमो शेतकरी योजना के ऑफिशियल पोर्टल testdbtnsmny.mahaitgov.in पर जाएं. यहां Beneficiary Status वाले ऑप्शन पर क्लिक करें. अब आप रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर या आधार नंबर में से किसी एक के जरिए सर्च कर सकते हैं.

जरूरी जानकारी भरने के बाद कैप्चा डालें और Get Aadhar OTP पर क्लिक करें. मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करते ही आपकी पूरी डिटेल स्क्रीन पर खुल जाएगी. यहां सबसे जरूरी चीज है ईकेवाईसी स्टेटस. अगर ईकेवाईसी सक्सेस दिख रहा है. तो आपकी किस्त आने में दिक्कत नहीं होगी. अगर ईकेवाईसी पेंडिंग है. तो इसे तुरंत पूरा करवा लें.

कब तक आ सकते हैं 2000 रुपये?

पीएम किसान की 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को आई थी और उसके करीब एक महीने बाद नमो शेतकरी योजना की 7वीं किस्त जारी कर दी गई थी. इस बार 21वीं किस्त को भी लगभग एक महीना होने वाला है. अभी तक 8वीं किस्त की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में किसानों के खाते में 2000 रुपये ट्रांसफर किए जा सकते हैं.

