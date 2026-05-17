PM मोदी की अपील के बाद पेट्रोल-डीजल की बचत के लिए DMRC की पहल, उठाया ये कदम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद पेट्रोल-डीजल की बचत के लिए लिए लोग अपने निजी वाहनों को छोड़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चुनें इसके लिए मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने कुछ कदम उठाए हैं. दरअसल दिल्ली में बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए अब मेट्रो सेवाओं को और मजबूत किया जा रहा है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने लोगों को निजी वाहनों की बजाय मेट्रो अपनाने के लिए नई योजना शुरू की है. इसके तहत 18 मई 2026 से हर सोमवार को 6 अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिससे कुल 24 नए फेरे बढ़ जाएंगे. जरूरत पड़ने पर अन्य दिनों में भी अतिरिक्त सेवाएं दी जाएंगी.

डीएमआरसी का कहना है कि यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि यात्रियों की बढ़ती संख्या को आसानी से संभाला जा सके और लोगों को आरामदायक यात्रा मिल सके. मेट्रो की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें. इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली-एनसीआर में ट्रैफिक जाम और प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ी है. ऐसे में सरकार और मेट्रो प्रशासन दोनों चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें.

मेट्रो यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए कई नए इंतजाम

यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई नए इंतजाम भी किए जा रहे हैं. मेट्रो स्टेशनों पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे. टिकट काउंटर बढ़ाए जाएंगे ताकि लंबी लाइन से बचा जा सके. साथ ही बैग चेक करने के लिए मशीनें और डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर भी बढ़ाए जाएंगे. ताकि भीड़ के समय में भी यात्रियों को जल्दी एंट्री मिल सके.

दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क पहले से ही काफी बड़ा है और यह रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, एयरपोर्ट और अन्य ट्रांसपोर्ट सेवाओं से जुड़ा हुआ है. इससे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो जाता है. चांदनी चौक, कनॉट प्लेस, साइबर सिटी, स्कूल-कॉलेज और दफ्तरों तक मेट्रो सीधा और तेज कनेक्शन देती है.

लास्ट माइल कनेक्टिविटी और हुई बेहतर

लास्ट माइल कनेक्टिविटी यानी स्टेशन से घर या दफ्तर तक पहुंचने की सुविधा भी बेहतर की गई है. इसके लिए ई-रिक्शा, ई-ऑटो, बाइक टैक्सी और साइकिल जैसी सेवाएं उपलब्ध हैं. रोजाना करीब 1 लाख लोग इन सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं. इसके अलावा 'सार्थी ऐप' के जरिए लोग अपनी पूरी यात्रा की योजना बना सकते हैं.

पर्यावरण को बचाने के लिए भी कदम

पर्यावरण को बचाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं. हाल ही में हाइड्रोजन बस सेवा शुरू की गई है, जो प्रदूषण कम करने में मदद करेगी. डीटीसी की इलेक्ट्रिक बसें भी मेट्रो स्टेशनों से जुड़कर लोगों को सुविधा दे रही हैं.

इसके साथ ही 'पार्क एंड राइड' सुविधा के तहत 126 मेट्रो स्टेशनों पर पार्किंग की सुविधा है, जिससे लोग अपनी गाड़ी पार्क कर आगे मेट्रो से यात्रा कर सकते हैं. डिजिटल टिकटिंग जैसे QR कोड और स्मार्ट कार्ड से टिकट लेना भी आसान हो गया है. कुल मिलाकर, दिल्ली मेट्रो अब न सिर्फ सफर का साधन है बल्कि शहर की लाइफलाइन बन चुकी है, जो लोगों को सस्ता, तेज और सुरक्षित सफर देती है.

दिल्ली-NCR में मई की तपिश चरम पर, कई इलाकों में 42 डिग्री के पार पहुंचा तापमान