शॉपिंग मॉल के चेंजिंग रूम में तो नहीं लगा हिडेन कैमरा, ऐसे कर सकते हैं चेक

कई लोग मॉल्स और बड़े शॉपिंग स्टोर्स पर कपड़े खरीदने जाते हैं. ये मॉल्स जितने फैंसी दिखते हैं उतनी ही फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं. जब भी हम यहां से कोई ड्रेस परचेस करते हैं तो इसे दोबारा बदलवाने के लिए चक्कर काटने से बेहतर ऑप्शन होता है कि ड्रेस को वहीं ट्राई करके देख लिया जाए. ऐसे में कपड़े बदलने के लिए ये मॉल्स चेंजिंग रूम्स की फैसिलिटी देते हैं.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाल ही में कई मामले सामने आए हैं, जो बेहद चौंकाने वाले हैं. दरअसल, कई मॉल्स के इन चेंजिंग रूम्स में हिडेन कैमरे देखने को मिले हैं, जो आपकी सारी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं. इसलिए जब भी आप किसी चेंजिंग रूम में जाएं तो उसे अच्छे से चेक कर लें. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे ऐसे कुछ तरीके जिनकी मदद से आप चेक कर सकते हैं कि चेंजिंग रूम में कहीं कोई हिडेन कैमरा तो नहीं है.

एक नजर में सब चेक करें

जब भी आप कहीं ट्रायल रूम में जाएं तो हमेशा चेंज करने से पहले एक बार चारों तरफ नजर जरूर दौड़ा लें कि कहीं कोई कैमरा तो नहीं लगा है. साथ ही अगर वहां कोई समान रखा है तो उसे भी अच्छे से चेक करें क्योंकि अक्सर वहीं कैमरा छिपा होता है. फिर लाइट्स और मिरर के आसपास भी ध्यान से देखें.

लाइट्स ऑफ करके चेक करें

चेंजिंग रूम में छुपाए गए हिडेन कैमरे का पता लगाने का सबसे आसान तरीका है लाइट्स ऑफ करने का. आपको बस सारी लाइट्स ऑफ कर देनी हैं और चारों तरफ ध्यान से देखना हैं. अंधेरा होते ही हिडेन कैमरे से निकलने वाली लाइट आपको दिख जाएगी. इसके अलावा जिन कैमरे से लाइट नहीं निकलती उन्हें पकड़ने के लिए आपको मोबाइल का फ्लैश ऑन करना है. फ्लैश ऑन करके चारों तरफ घुमाए. ऐसा करने से हिडेन कैमरे का लेंस रिफ्लेक्शन के कारण चमकने लगेगा और आप इसे आसानी से पकड़ लेंगे.

मोबाइल ऐप करेगा कैमरा डिटेक्ट

साथ ही आप अब अपने मोबाइल फोन की मदद से भी मिनटों में चेंजिंग रूम में छुपाए गए हिडेन कैमरे का पता कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने मोबाइल में प्लेसटोर पर जाकर हिडेन कैमरा डिटेक्टर इंस्टॉल कर लेना है. फिर इसे यूज करके आप भी आसानी से हिडेन कैमरा डिटेक्ट कर सकती हैं. इतना ही नहीं कई मोबाइल एप्स डायरेक्ट वाई-फाई से जुड़े डिवाइसेज को स्कैन कर लेते हैं.