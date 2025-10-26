हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीशॉपिंग मॉल के चेंजिंग रूम में तो नहीं लगा हिडेन कैमरा, ऐसे कर सकते हैं चेक

शॉपिंग मॉल के चेंजिंग रूम में तो नहीं लगा हिडेन कैमरा, ऐसे कर सकते हैं चेक

आजकल मॉल्स के चेंजिंग और ट्रायल रूम्स में हिडेन कैमरा होने के कई मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैँ कुछ सिंपल तरीके जिनसे आप कर सकते हैं अपना बचाव.

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 26 Oct 2025 08:34 PM (IST)
Preferred Sources

कई लोग मॉल्स और बड़े शॉपिंग स्टोर्स पर कपड़े खरीदने जाते हैं. ये मॉल्स जितने फैंसी दिखते हैं उतनी ही फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं. जब भी हम यहां से कोई ड्रेस परचेस करते हैं तो इसे दोबारा बदलवाने के लिए चक्कर काटने से बेहतर ऑप्शन होता है कि ड्रेस को वहीं ट्राई करके देख लिया जाए. ऐसे में कपड़े बदलने के लिए ये मॉल्स चेंजिंग रूम्स की फैसिलिटी देते हैं.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाल ही में कई मामले सामने आए हैं, जो बेहद चौंकाने वाले हैं. दरअसल, कई मॉल्स के इन चेंजिंग रूम्स में हिडेन कैमरे देखने को मिले हैं, जो आपकी सारी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं. इसलिए जब भी आप किसी चेंजिंग रूम में जाएं तो उसे अच्छे से चेक कर लें. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे ऐसे कुछ तरीके जिनकी मदद से आप चेक कर सकते हैं कि चेंजिंग रूम में कहीं कोई हिडेन कैमरा तो नहीं है. 

एक नजर में सब चेक करें 

जब भी आप कहीं ट्रायल रूम में जाएं तो हमेशा चेंज करने से पहले एक बार चारों तरफ नजर जरूर दौड़ा लें कि कहीं कोई कैमरा तो नहीं लगा है. साथ ही अगर वहां कोई समान रखा है तो उसे भी अच्छे से चेक करें क्योंकि अक्सर वहीं कैमरा छिपा होता है. फिर लाइट्स और मिरर के आसपास भी ध्यान से देखें.

लाइट्स ऑफ करके चेक करें 

चेंजिंग रूम में छुपाए गए हिडेन कैमरे का पता लगाने का सबसे आसान तरीका है लाइट्स ऑफ करने का. आपको बस सारी लाइट्स ऑफ कर देनी हैं और चारों तरफ ध्यान से देखना हैं. अंधेरा होते ही हिडेन कैमरे से निकलने वाली लाइट आपको दिख जाएगी. इसके अलावा जिन कैमरे से लाइट नहीं निकलती उन्हें पकड़ने के लिए आपको मोबाइल का फ्लैश ऑन करना है. फ्लैश ऑन करके चारों तरफ घुमाए. ऐसा करने से हिडेन कैमरे का लेंस रिफ्लेक्शन के कारण चमकने लगेगा और आप इसे आसानी से पकड़ लेंगे. 

मोबाइल ऐप करेगा कैमरा डिटेक्ट 

साथ ही आप अब अपने मोबाइल फोन की मदद से भी मिनटों में चेंजिंग रूम में छुपाए गए हिडेन कैमरे का पता कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने मोबाइल में प्लेसटोर पर जाकर हिडेन कैमरा डिटेक्टर इंस्टॉल कर लेना है. फिर इसे यूज करके आप भी आसानी से हिडेन कैमरा डिटेक्ट कर सकती हैं. इतना ही नहीं कई मोबाइल एप्स डायरेक्ट वाई-फाई से जुड़े डिवाइसेज को स्कैन कर लेते हैं.

इसे भी पढ़ें : IRCTC पर कंफर्म टिकट पाने का ये है सबसे सटीक तरीका, जान लें काम की बात

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Read
Published at : 26 Oct 2025 08:34 PM (IST)
Tags :
Tips To Check Hidden Camera Hidden Cam In Changing Room Trial Rooms Trial Room Hidden Camera Cases
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
1965 की तरह सर क्रीक में युद्ध छेड़ने की फिराक में पाकिस्तान? PAK नेवी चीफ ने की ये 3 बोट तैनात
1965 की तरह सर क्रीक में युद्ध छेड़ने की फिराक में पाकिस्तान? PAK नेवी चीफ ने की ये 3 बोट तैनात
बिहार
'अगर सत्ता में आए तो कूड़ेदान में फेंक देंगे वक्फ कानून', चुनावी रैली में तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान
'अगर सत्ता में आए तो कूड़ेदान में फेंक देंगे वक्फ कानून', चुनावी रैली में तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान
क्रिकेट
बुमराह-चक्रवर्ती IN, 8 खिलाड़ी बाहर; ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन!
बुमराह-चक्रवर्ती IN, 8 खिलाड़ी बाहर; ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन!
विश्व
बांग्लादेश के नक्शे में दिखे भारत के राज्य, मोहम्मद यूनुस ने पार की हदें, PAK जनरल को तोहफे में दी तस्वीर
बांग्लादेश के नक्शे में दिखे भारत के राज्य, मोहम्मद यूनुस ने पार की हदें, PAK जनरल को तोहफे में दी तस्वीर
Advertisement

वीडियोज

LIC ने तोड़ी चुप्पी: Adani में निवेश पर Washington Post Report को करारा जवाब!| Paisa Live
Sensex 85,000 पर! Share Market चमका — Investors के लिए बड़ा हफ्ता | Paisa Live
Rajasthan में मिला ₹2.5 लाख करोड़ सोने का खजाना| Paisa Live
Bollywood News: देखिए फिल्मी जगत से जुड़ी बड़ी खबरें
Apurva Agnihotri करेंगे टीवी कमबैक,Parth Samthaan और Rishita Kothari के साथ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
1965 की तरह सर क्रीक में युद्ध छेड़ने की फिराक में पाकिस्तान? PAK नेवी चीफ ने की ये 3 बोट तैनात
1965 की तरह सर क्रीक में युद्ध छेड़ने की फिराक में पाकिस्तान? PAK नेवी चीफ ने की ये 3 बोट तैनात
बिहार
'अगर सत्ता में आए तो कूड़ेदान में फेंक देंगे वक्फ कानून', चुनावी रैली में तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान
'अगर सत्ता में आए तो कूड़ेदान में फेंक देंगे वक्फ कानून', चुनावी रैली में तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान
क्रिकेट
बुमराह-चक्रवर्ती IN, 8 खिलाड़ी बाहर; ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन!
बुमराह-चक्रवर्ती IN, 8 खिलाड़ी बाहर; ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन!
विश्व
बांग्लादेश के नक्शे में दिखे भारत के राज्य, मोहम्मद यूनुस ने पार की हदें, PAK जनरल को तोहफे में दी तस्वीर
बांग्लादेश के नक्शे में दिखे भारत के राज्य, मोहम्मद यूनुस ने पार की हदें, PAK जनरल को तोहफे में दी तस्वीर
बॉलीवुड
ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन की 10 तस्वीरें, 50 की उम्र में भी ढाती हैं कहर
ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन की 10 तस्वीरें, 50 की उम्र में भी ढाती हैं कहर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर: 'सभी मुस्लिम बहुल सीटों पर जीतेंगे', 2027 चुनाव को लेकर अनुप्रिया पटेल की पार्टी का दावा
रामपुर: 'सभी मुस्लिम बहुल सीटों पर जीतेंगे', 2027 चुनाव को लेकर अनुप्रिया पटेल की पार्टी का दावा
ट्रेंडिंग
बेटी को स्कूटर दिलाने 40 हजार के सिक्के लेकर पहुंचा किसान! गिनने में छूटे शोरूम वालों के पसीने- वीडियो वायरल
बेटी को स्कूटर दिलाने 40 हजार के सिक्के लेकर पहुंचा किसान! गिनने में छूटे शोरूम वालों के पसीने
यूटिलिटी
पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त नवंबर के पहले सप्ताह में आएगी या नहीं, जानिए लेटेस्ट अपडेट
पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त नवंबर के पहले सप्ताह में आएगी या नहीं, जानिए लेटेस्ट अपडेट
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget