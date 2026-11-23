Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यह सेवा धार्मिक पर्यटन, भारत-नेपाल संबंध मजबूत करेगी।

भारत और नेपाल के बीच रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए रेलवे एक नई ट्रेन शुरू करने जा रहा है. यह ट्रेन उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम को नेपाल के जनकपुर धाम से सीधे जोड़ेगी. रेल मंत्रालय ने 15595/15596 जनकपुर धाम-अयोध्या धाम साप्ताहिक एक्सप्रेस चलाने को मंजूरी दे दी है.

इस ट्रेन की शुरुआत आज यानी 23 नवंबर 2026 को उद्घाटन स्पेशल ट्रेन के साथ होगी. पहली ट्रेन अयोध्या धाम से नेपाल के जनकपुर धाम के लिए रवाना होगी. वहीं, 24 नवंबर को जनकपुर धाम से अयोध्या के लिए वापसी उद्घाटन स्पेशल चलाई जाएगी. यह ट्रेन गोरखपुर के रास्ते दोनों जगहों के बीच चलेगी.

आज अयोध्या धाम से रवाना होगी ट्रेन

उद्घाटन स्पेशल ट्रेन नंबर 04295, 23 नवंबर सोमवार को दोपहर 12:30 बजे अयोध्या धाम से रवाना होगी. रास्ते में यह दोपहर 2:07 बजे मनकापुर, 3:05 बजे बस्ती और शाम 5:40 बजे गोरखपुर पहुंचेगी. इसके बाद ट्रेन रात 9:30 बजे नरकटियागंज और 11:15 बजे रक्सौल पहुंचेगी. अगले दिन 24 नवंबर को रात 1:40 बजे सीतामढ़ी, 2:55 बजे शिशो और सुबह 4:50 बजे मधुबनी पहुंचेगी.

ट्रेन सुबह 7:30 बजे जयनगर पहुंचेगी. यहां भारतीय समय के मुताबिक ट्रेन का समय 7:30 बजे और नेपाल के समय के मुताबिक 7:45 बजे होगा. इसके बाद सुबह 10 बजे ट्रेन नेपाल के जनकपुर धाम पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 04296, 24 नवंबर यानी मंगलवार को नेपाल के समय के मुताबिक दोपहर 1 बजे जनकपुर धाम से रवाना होगी.

यह ट्रेन दोपहर 3:25 बजे नेपाल के समय और 3:10 बजे भारतीय समय के मुताबिक जयनगर पहुंचेगी. इसके बाद 3:50 बजे मधुबनी, 4:50 बजे शिशो और शाम 7:05 बजे सीतामढ़ी पहुंचेगी.आगे रात 8:50 बजे रक्सौल और 11:20 बजे नरकटियागंज पहुंचने के बाद ट्रेन 25 नवंबर को सुबह 4:05 बजे गोरखपुर पहुंचेगी. इसके बाद सुबह 5 बजे बस्ती, 5:55 बजे मनकापुर होते हुए सुबह 8:10 बजे अयोध्या धाम पहुंचेगी.

ट्रेन में कितने होंगे कोच?

रेलवे के मुताबिक, इस ट्रेन में कुल 17 कोच लगाए जाएंगे. इनमें 7 स्लीपर, 3 एसी थर्ड क्लास, 3 एसी थर्ड इकोनॉमी और 2 एसी सेकेंड क्लास के कोच होंगे. इसके अलावा एक जनरेटर सह लगेज कोच और एक एलएसएलआरडी कोच भी लगाया जाएगा.

इस नई ट्रेन के शुरू होने से अयोध्या और जनकपुर धाम के बीच आने-जाने वाले यात्रियों को सीधी रेल सुविधा मिलेगी. खास बात यह है कि अयोध्या भगवान श्रीराम की जन्मभूमि है, जबकि नेपाल का जनकपुर धाम माता सीता की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है. ऐसे में इस ट्रेन से दोनों देशों के बीच धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ भारत और नेपाल के सांस्कृतिक रिश्ते भी और मजबूत होंगे.

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