कश्मीर फतह! जम्मू-श्रीनगर के बीच सीधा रेल लिंक तैयार, 30 अप्रैल को दौड़ेगी वंदे भारत

Jammu-Srinagar Vande Bharat Train News: जम्मू से ट्रेन से कश्मीर जाने की योजना बना रहे पर्यटकों और यात्रियों का इंतज़ार आखिरकार खत्म हो गया है, क्योंकि जम्मू और श्रीनगर के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित सीधी रेल कनेक्टिविटी 30 अप्रैल को हकीकत बनने जा रही है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जम्मू रेलवे स्टेशन से श्रीनगर के लिए पहली सीधी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे. उनके साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे.

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि लॉन्च के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें सफल ट्रायल रन, ट्रैक की तैयारी और सुरक्षा उपाय शामिल हैं. इस मौके पर वरिष्ठ रेल अधिकारियों के साथ-साथ स्थानीय सांसद जुगल किशोर शर्मा के भी मौजूद रहने की उम्मीद है.

सीधी रेल कनेक्टिविटी से यात्रा होगी आसान

फिलहाल, कटरा और श्रीनगर के बीच दो वंदे भारत ट्रेनें चलती हैं. अब इन सेवाओं का विस्तार जम्मू तक किया जाएगा, और रेलवे जल्द ही संशोधित समय-सारिणी की घोषणा करेगा.

सीधी ट्रेन सेवा शुरू होने से केंद्र शासित प्रदेश की शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन राजधानियों के बीच कनेक्टिविटी में काफी सुधार होने की उम्मीद है. इससे यात्रा का समय कम होगा और जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग का एक भरोसेमंद विकल्प मिलेगा, खासकर मौसम खराब होने की स्थिति में.

पर्यटन और प्रशासनिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा

यह घटनाक्रम सालाना 'दरबार मूव' से ठीक पहले हुआ है; इसके तहत जम्मू स्थित सिविल सचिवालय के कार्यालय 30 अप्रैल से 2 मई के बीच बंद रहेंगे और 4 मई को श्रीनगर में फिर से खुलेंगे.

इस सेवा से अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को भी लाभ होने की उम्मीद है. यह यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है और यह सेवा जम्मू से घाटी तक निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगी.

विकास और कनेक्टिविटी में बड़ा कदम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले कटरा-श्रीनगर वंदे भारत सेवा और उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन किया था, जिससे कश्मीर तक हर मौसम में रेल पहुंच सुनिश्चित हुई थी.

जम्मू तक होने वाला यह विस्तार क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और पूरे जम्मू-कश्मीर में पर्यटन व आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में एक और मील का पत्थर साबित होगा.

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