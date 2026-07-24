NHAI का बड़ा ऐलान, Fastag में मुफ्त पाएं 1000 रुपए का बैलेंस, 429 यात्रियों को मिल चुके हैं पैसे
NHAI Rule: आपका भी हाईवे पर आना-जाना लगा रहता है तो जान लें, अब अगर आपको किसी टोल प्लाजा पर गंदे वॉशरूम मिलते हैं तो आप उसकी शिकायत करके 1 हजार रुपये का FasTag क्रेडिट हासिल कर सकते हैं.
- शिकायत के लिए राजमार्गयात्रा ऐप पर जियो-टैग फोटो अपलोड करें।
NHAI Clean Toilet Challenge: अक्सर बाहर ज्यादातर लोग पब्लिक वॉशरूम का उपयोग करते हैं, लेकिन इनमें साफ-सफाई का उतना ध्यान नहीं रखा जाता है. लंबी दूरी के सफर के दौरान भी लोग टोल प्लाजा पर बने वॉशरूम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा वॉशरूम कोई भी इस्तेमाल नहीं करना चाहेगा, जो गंदा हो और जहां साफ-सफाई न हो.
ऐसे में NHAI यानी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने यात्रियों की सुविधा को पहले से और बेहतर बनाने के लिए क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज की अवधि बढ़ा दी है. अब अगर आपको किसी टोल प्लाजा पर गंदे वॉशरूम मिलते हैं तो आप उसकी शिकायत करके 1 हजार रुपये का FasTag क्रेडिट हासिल कर सकते हैं.
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कब तक बढ़ाई गई है अभियान की अवधि?
NHAI की दी गई जानकारी के मुताबिक क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज की अवधि 30 जून 2027 तक कर दी गई है. NHAI का कहना है कि इस अभियान की मदद से टोल प्लाजा पर मौजूद वॉशरूम की सफाई पर नजर रखी जा सकती है. इससे यात्रियों को भी बेहतर सुविधा मिलेगी.
🚻 The Challenge Continues!— NHAI (@NHAI_Official) July 23, 2026
The #CleanToiletPictureChallenge has now been extended till 30 June 2027.
📸 Spot an unclean toilet at an NHAI-managed toll plaza?
➡️ Upload geo-tagged photographs through the latest version of the Rajmargyatra App, along with your Name, Location,… pic.twitter.com/GvgxI9is3t
क्या सच में मिलेगा 1 हजार का FasTag क्रेडिट?
अगर आपको NHAI के किसी भी टोल प्लाजा के वॉशरूम में गंदगी मिलती है तो सबसे पहले आप उसकी जियो-टैग फोटो राजमार्गयात्रा ऐप पर अपलोड कर दें. फोटो अपलोड के साथ ही कुछ जरूरी चीजों को भी जोड़ना न भूलें जैसे...
- उसके साथ अपना नाम
- साथ ही लोकेशन
- अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर
- इसके अलावा मोबाइल नंबर
आपकी शिकायत की जांच की जाएगी और सही पाने पर आपको 1 हजार रुपये का FasTag क्रेडिट मिलेगा. NHAI के मुताबिक, पहले ही 2026 में अब तक 429 यात्रियों इस अभियान का लाभ मिल चुका है.
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