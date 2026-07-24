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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीNHAI का बड़ा ऐलान, Fastag में मुफ्त पाएं 1000 रुपए का बैलेंस, 429 यात्रियों को मिल चुके हैं पैसे

NHAI का बड़ा ऐलान, Fastag में मुफ्त पाएं 1000 रुपए का बैलेंस, 429 यात्रियों को मिल चुके हैं पैसे

NHAI Rule: आपका भी हाईवे पर आना-जाना लगा रहता है तो जान लें, अब अगर आपको किसी टोल प्लाजा पर गंदे वॉशरूम मिलते हैं तो आप उसकी शिकायत करके 1 हजार रुपये का FasTag क्रेडिट हासिल कर सकते हैं.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 24 Jul 2026 06:43 PM (IST)
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  • शिकायत के लिए राजमार्गयात्रा ऐप पर जियो-टैग फोटो अपलोड करें।

NHAI Clean Toilet Challenge: अक्सर बाहर ज्यादातर लोग पब्लिक वॉशरूम का उपयोग करते हैं, लेकिन इनमें साफ-सफाई का उतना ध्यान नहीं रखा जाता है. लंबी दूरी के सफर के दौरान भी लोग टोल प्लाजा पर बने वॉशरूम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा वॉशरूम कोई भी इस्तेमाल नहीं करना चाहेगा, जो गंदा हो और जहां साफ-सफाई न हो.

ऐसे में NHAI यानी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने यात्रियों की सुविधा को पहले से और बेहतर बनाने के लिए क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज की अवधि बढ़ा दी है. अब अगर आपको किसी टोल प्लाजा पर गंदे वॉशरूम मिलते हैं तो आप उसकी शिकायत करके 1 हजार रुपये का FasTag क्रेडिट हासिल कर सकते हैं.

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कब तक बढ़ाई गई है अभियान की अवधि?

NHAI की दी गई जानकारी के मुताबिक क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज की अवधि 30 जून 2027 तक कर दी गई है. NHAI का कहना है कि इस अभियान की मदद से टोल प्लाजा पर मौजूद वॉशरूम की सफाई पर नजर रखी जा सकती है. इससे यात्रियों को भी बेहतर सुविधा मिलेगी.

क्या सच में मिलेगा 1 हजार का FasTag क्रेडिट?

अगर आपको NHAI के किसी भी टोल प्लाजा के वॉशरूम में गंदगी मिलती है तो सबसे पहले आप उसकी जियो-टैग फोटो राजमार्गयात्रा ऐप पर अपलोड कर दें. फोटो अपलोड के साथ ही कुछ जरूरी चीजों को भी जोड़ना न भूलें जैसे...

  • उसके साथ अपना नाम
  • साथ ही लोकेशन
  • अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर
  • इसके अलावा मोबाइल नंबर

आपकी शिकायत की जांच की जाएगी और सही पाने पर आपको 1 हजार रुपये का FasTag क्रेडिट मिलेगा. NHAI के मुताबिक, पहले ही 2026 में अब तक 429 यात्रियों इस अभियान का लाभ मिल चुका है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 24 Jul 2026 06:43 PM (IST)
Tags :
Toll Plaza NHAI Utility News FASTag Credit Clean Toilet Picture Challenge
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