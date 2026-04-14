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किस्तों का जाल! आपकी कमाई को दीमक की तरह चाट रही EMI! ये सुविधा ऐसे बन जाती है बोझ

Trap of Bank EMI: ईएमआई ने आज के समय में लोगों के लिए घर, गाड़ी और महंगे सामान खरीदना आसान बना दिया है, लेकिन यह सुविधा आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और फैसलों पर गहरा असर डालती है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 14 Apr 2026 08:56 PM (IST)
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EMI Trap News: आज के समय में एक सामान्य नौकरी करने से एक व्यक्ति अपनी और अपने परिवार की सारी सुख-सुविधाएं पूरी नहीं कर पाता है तो वह EMI यानी Equated Monthly Instalment की मदद लेता है. EMI ने लोगों के खर्च करने का तरीका पूरी तरह बदल दिया है.

अब लोगों के लिए घर, गाड़ी या महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना आसान हो गया है, क्योंकि किसी भी सामान को खरीदने के बाद उसकी पूरी रकम एक साथ देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन एक बात जो हर किसी को जरूर याद रखना चाहिए वो यह है कि EMI जितनी हेल्पफुल है, उतना ही यह आपके फाइनेंशियल फैसलों पर असर डालती है और कई बार लोग इसे समझ नहीं पाते हैं.

EMI कैसे आपकी फाइनेंशियल लाइफ तय करती है?

सबसे जरूरी बात जब आप पहली बार लोन लेते हैं तो EMI आपको आसान और संभालने लायक लगती है, लेकिन वहीं जैसे-जैसे आप अलग-अलग लोन जैसे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन लेते हैं तो आपकी इनकम का बड़ा हिस्सा EMI में जाने लगता है और धीरे-धीरे आपकी कमाई इन किस्तों को चुकाने में लग जाती है.

ज्यादा EMI क्यों खतरनाक हो सकती है?

EMI एक फिक्स जिम्मेदारी होती है, जिसे आपको हर महीने समय पर चुकाना होता है. अगर आप देर करते हैं तो पेन्लटी और क्रेडिट स्कोर दोनों पर असर पड़ता है, लेकिन सोचिए अगर आपको या फिर आपके परिवार में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है या फिर नौकरी में बदलाव आपके लिए काफी बड़ी समस्या बन सकता है.

लाइफस्टाइल पर क्या असर पड़ता है?

EMI के कारण आपको कई बार अपनी लाइफस्टाइल में समझौता करना पड़ता है जैसे...

  • छुट्टियों पर जाना कम हो सकता है.
  • खुद पर खर्च करना घट सकता है.
  • नई स्किल सीखने या ग्रोथ पर असर पड़ सकता है.

सही बैलेंस कैसे बनाएं?

फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आपकी कुल EMI आपकी सैलरी के एक तय हिस्से से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. 

लोन लेने से पहले यह जरूर सोचें.

  • क्या आप इसे आराम से चुका पाएंगे?
  • क्या आपके पास इमरजेंसी फंड है?

फ्यूचर के बारे में सोचने हैं जरूरी

सिर्फ आज की इनकम के हिसाब से लोन लेना सही नहीं है. यह जरूरी है कि आप फ्यूचर को ध्यान में रखकर प्लानिंग करें, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि आपकी कमाई हमेशा बढ़ती ही रहे. थोड़ी बचत हमेशा अलग रखना समझदारी होती है.

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Published at : 14 Apr 2026 08:56 PM (IST)
Tags :
Savings EMI Loan Utility News
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