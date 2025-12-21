हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कैसे कर सकते हैं मुलाकात, जान लें क्या है प्रोटोकॉल और प्रोसेस

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कैसे कर सकते हैं मुलाकात, जान लें क्या है प्रोटोकॉल और प्रोसेस

अगर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना या संपर्क करना चाहते हैं तो जनता दर्शन, अपॉइंटमेंट, मुख्यमंत्री कार्यालय और सोशल मीडिया जैसे विकल्प मौजूद हैं. जानिए पूरा तरीका.

By : एबीपी लाइव | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 21 Dec 2025 02:25 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे देश के सबसे पॉपुलर नेताओं में से एक हैं. वह उत्तर प्रदेश से तीन बार सांसद भी बन चुके हैं और 2017 से लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं. उनके फैसले और भाषण लगातार देश और दुनिया में सुर्खियों में बने रहते हैं. वह भारत के सबसे महत्वपूर्ण और केंद्र की सत्ता तक जाने वाले राज्य की कमान संभाल रहे हैं. 

अगर आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ प्रोटोकॉल और नियमों का पालन करना जरूरी होता है. हालांकि, मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति से मिलने के लिए आपके पास कोई प्रमुख और ठोस समस्या होना बहुत जरूरी है. अगर आपके पास मिलने का कोई उद्देश्य ही नहीं है तो मुख्यमंत्री से मिलना या संपर्क करना काफी कठिन हो जाता है.

आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किस प्रकार मिल सकते हैं?

जनता दर्शन

अगर आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किसी भी कारण से मुलाकात करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा विकल्प जनता दर्शन है. मुख्यमंत्री समय-समय पर जनता की शिकायतों और समस्याओं को सुनने और उनकी मदद के लिए अपने निवास स्थान या गोरखपुर में जनता दर्शन जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं. हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तकरीबन 2500 लोगों की शिकायतें जनता दर्शन के माध्यम से सुनी थीं, जो गोरखपुर मंदिर में आयोजित की गई थीं. यहां आम लोग अपनी समस्याओं और शिकायतों के निपटारे को लेकर मुख्यमंत्री के पास आते हैं. मुख्यमंत्री सभी शिकायतकर्ताओं की समस्याएं सुनते हैं. अगर आपकी भी कोई समस्या है, तो आप जनता दर्शन कार्यक्रम में जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं.

मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क

अगर कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना या संपर्क करना चाहता है तो वह उनके कार्यालय या मुख्यमंत्री आवास के फोन नंबरों पर कॉल कर सकता है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास का पता 5, कालिदास मार्ग, लखनऊ है. वहां संपर्क के लिए 0522-2236838, 0522-2235599 और 0522-2236985 नंबर दिए गए हैं. ये नंबर सरकारी कार्यालय से जुड़े हैं, जहां आम लोग अपनी बात या समस्या रख सकते हैं.

अपॉइंटमेंट लेकर मुख्यमंत्री से मिलना

अगर कोई व्यक्ति सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहता है, तो इसके लिए पहले से अपॉइंटमेंट लेना जरूरी होता है. यह अपॉइंटमेंट मुख्यमंत्री कार्यालय से मिलती है. आप ईमेल या पत्र के जरिए अपॉइंटमेंट या मिलने का समय मांग सकते हैं.

सोशल मीडिया

आज के समय में अपनी बात बड़े अधिकारियों या नेताओं तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया एक प्रभावी माध्यम बन चुका है. अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना या संपर्क करना चाहता है, तो उनके ऑफिसियल सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट या मैसेज करके अपनी समस्याएं रख सकता है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आधिकारिक एक्स अकाउंट @myogiadityanath है, जहां लोग अपनी बात पहुंचा सकते हैं.

Published at : 21 Dec 2025 02:25 PM (IST)
Tags :
Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath Yogi Adityanath Meeting Process Janata Darshan Yogi Adityanath How To Meet Yogi Adityanath
