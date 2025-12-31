Happy New Year के ऐसे मैसेज देखकर ही करना क्लिक, वरना तुरंत खाली हो जाएगा बैंक खाता

नया साल आने वाला है और लोग जश्न की तैयारी में जुटे हैं. इसी मौके का फायदा उठाकर साइबर ठग भी पूरी तरह एक्टिव हो गए हैं. व्हाट्सएप पर न्यू ईयर विश और न्यू ईयर गिफ्ट के नाम से भेजे जा रहे हैं, कुछ मैसेज इन दिनों बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं. यह मैसेज देखने में जितने आकर्षक लगते हैं, उतने ही खतरनाक भी साबित हो सकते हैं. सिर्फ एक क्लिक आपके मोबाइल फोन के साथ-साथ बैंक अकाउंट तक को खाली कर सकता है. साइबर एक्सपर्ट का कहना है कि नए साल के आसपास इस तरह के स्कैम तेजी से बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोग उत्साह में सतर्कता भूल जाते हैं.

कैसे शुरू होता है न्यू ईयर स्कैम?

यह स्कैम आमतौर पर एक बहुत नॉर्मल व्हाट्सएप मैसेज से शुरू होता है. मैसेज में लिखा होता है Happy New Year 2026 और साथ में कहा जाता है कि एक खास ग्रीटिंग कार्ड, फोटो-वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें या अटैच की गई फाइल डाउनलोड करें. कई मामलों में यह मैसेज किसी अनजान नंबर से आता है, लेकिन कई बार यह आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या जान पहचान वाले के नंबर से आता दिखता है. इस वजह से लोग बिना सोचे समझे उसे पर क्लिक कर देते हैं.

एपीके फाइल से शिकार बनाते हैं साइबर ठग

दरअसल जैसे ही न्यू ईयर वाले मैसेज पर यूजर क्लिक करता है, वह एक रंगीन और फेस्टिवल वेब पेज पर पहुंच जाता है. जहां न्यू ईयर विश दिखाई देती है. इसके बाद पूरी ग्रीटिंग देखने के लिए एक ऐप डाउनलोड करने को कहा जाता है. यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद नहीं होता, बल्कि एपीके फाइल के रूप में डाउनलोड होता है. यही से असली खतरा शुरू होता है, यह एपीके फाइल असल में खतरनाक मैलवेयर होती है, जो फोन में इंस्टॉल होते ही हैकर्स को डिवाइस का कंट्रोल दे देती है. एक्सपर्ट्स के अनुसार एपीके फाइल इंस्टॉल होने के कुछ ही घंटे में फोन में अजीब सी एक्टिविटी शुरू हो जाती है. मोबाइल ऐप्स अपने आप खुलने लगते हैं, कॉन्टेक्ट्स और गैलरी तक बिना परमिशन पहुंच बन जाती है. सबसे बड़ा खतरा तब होता है, जब बैंकिंग ऐप्स और यूपीआई जैसे अनधिकृत ट्रांजेक्शन होने लगते हैं. दरअसल इसे लेकर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि यह मैलवेयर बैकग्राउंड में चुपचाप काम करता है और यूजर्स को भनक तक नहीं लगती कि उसका फोन पूरी तरह हैक हो चुका है.

पुलिस और साइबर विंग की चेतावनी

पुलिस के साइबर विंग ने इस तरह के हैप्पी न्यू ईयर व्हाट्सएप स्कैम को लेकर चेतावनी जारी की है. पुलिस के मुताबिक ठग व्हाट्सएप, एसएमएस और ईमेल के जरिए खतरनाक लिंक और फर्जी एपीके फाइल भेज कर लोगों की निजी जानकारी और बैंक डिटेल्स चुरा रहे हैं. त्योहारों के दौरान ऐसे मामले तेजी से देखे जाते हैं. ऐसे में अगर कोई मैसेज आपको जल्दी करने का दबाव डालें, इनाम या स्पेशल गिफ्ट का लालच दें, अनजान लिंक भेज या एपीके डाउनलोड करने को कहे तो सतर्क हो जाना जरूरी है. किसी भी अनजान नंबर से आई फाइल या लिंक पर क्लिक न करें. कोई भी असली कंपनी या व्यक्ति मैसेज के जरिए आपकी बैंक डिटेल या ओटीपी नहीं मांगता है.

