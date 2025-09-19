हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीघर में कितना सोना रख सकता है आम आदमी, इसको लेकर क्या है नियम?

घर में कितना सोना रख सकता है आम आदमी, इसको लेकर क्या है नियम?

Gold Rules: घर में गोल्ड रखने पर कुछ गाइडलाइन्स तय हैं. क्या इसके लिए किसी तरह की कोई लिमिट तय की गई है. कितना सोना रखने पर आपको हो सकती है परेशानी. जान लीजिए अपने काम की बात.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 19 Sep 2025 09:35 PM (IST)

Gold Rules: भारत में सोना सिर्फ गहने नहीं बल्कि परंपरा और इन्वेस्टमेंट का भी हिस्सा माना जाता है. शादी-ब्याह से लेकर त्यौहार तक हर अवसर पर सोना खरीदने की परंपरा रही है. आमतौर पर लोग सोने को सुरक्षित बचत और भविष्य के लिए मजबूत सहारा समझते हैं. लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि घर में कितना सोना रखा जा सकता है. 

क्या इसके लिए आयकर विभाग ने नियम बनाए हैं. क्या इसके लिए कोई लिमिट तय की गई है. अगर उस लिमिट से ज्यादा सोना रखा तो क्या कार्रवाई हो सकती है. अगर आप सोने में निवेश करते हैं या घर में सोना रखते हैं. तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि क्या सरकार ने इसके लिए क्या कुछ नियम बनाए हैं. और क्या है सोने रखने को लेकर लिमिट? जान लीजिए नियम. 

क्या घर में सोना रखने की लिमिट है?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गोल्ड रखने की लिमिट तय की हुई है. मैरिड वुमन 500 ग्राम तक गोल्ड रख सकती है. अनमैरिड वुमन 250 ग्राम और मेन 100 ग्राम तक गोल्ड अपने पास रख सकते हैं. इस लिमिट तक किसी तरह का टैक्स या लीगल एक्शन नहीं होता. अगर आपके पास इससे ज्यादा गोल्ड है.

और आप उसके लिए प्रॉपर बिल या इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेरेशन दिखा देते हैं. तो कोई पाबंदी नहीं है. आपको बता दें यह लिमिट सिर्फ उस गोल्ड पर लागू होती है. जिसके पास डॉक्यूमेंट न हों. अगर आपके पास गोल्ड के प्रूफ्स मौजूद हैं, तो आप ज्यादा क्वांटिटी भी रख सकते हैं और उस पर कोई दिक्कत नहीं होगी.

यह भी पढ़ें: PM Kisan: इन किसानों को नहीं मिलेगा पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का लाभ, कहीं आप भी तो नहीं इनमें शामिल?

कब हो सकती है दिक्कत?

घर में ज्यादा सोना रखने पर क्या आपको परेशानी हो सकती है. तो आपको बता दें अगर आपके पास फिक्स्ड लिमिट से ज्यादा गोल्ड है. पर आप उसके लिए प्रॉपर बिल या लीगल सोर्स साबित नहीं कर पाते. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्शन ले सकता है. कई बार रेड के दौरान एक्स्ट्रा गोल्ड जब्त भी किया जाता है. इसी तरह अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर की गई एसेट्स और घर में मिला गोल्ड मैच नहीं करते. 

यह भी पढ़ें: खराब ट्रैफिक सिग्नल नजर आए तो यहां कर सकते हैं शिकायत, जान लीजिए प्रोसेस

तो भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सकती है. इसलिए हमेशा गोल्ड खरीदते वक्त ऑथेंटिक बिल लेना जरूरी है. अगर आप बड़ी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसे आईटीआर में शामिल करना समझदारी है. इससे आप किसी लीगल ट्रबल से बच जाएंगे और फ्यूचर में गोल्ड बेचने या गिरवी रखने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी.

यह भी पढ़ें: PM मोदी ने लॉन्च किया सुमन सखी चैटबॉट, प्रेग्‍नेंसी से लेकर पीरि‍यड तक हर सवाल का जवाब देगा यह AI

Published at : 19 Sep 2025 11:18 AM (IST)
Tags :
Gold Utility News Gold Limit
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'F****g Me', इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू पर बुरी तरह भड़के डोनाल्ड ट्रंप, सरेआम सुना दी गाली
'F****g Me', इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू पर बुरी तरह भड़के डोनाल्ड ट्रंप, सरेआम सुना दी गाली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दाढ़ी नोच लूंगा, पीछे हट...' यूपी में बीजेपी विधायक ने रेलवे इंजीनियर को दी धमकी
'दाढ़ी नोच लूंगा, पीछे हट...' यूपी में बीजेपी विधायक ने रेलवे इंजीनियर को दी धमकी
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर को क्यों रोका गया जल्दी? एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बताई वजह, बोले- दुनिया ले सकती हैं सबक
ऑपरेशन सिंदूर को क्यों रोका गया जल्दी? एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बताई वजह, बोले- दुनिया ले सकती हैं सबक
क्रिकेट
ICC को आंख दिखा रहा पाकिस्तान, 'बेशर्मी' की सारी हदें पार, जानें क्या है मामला
ICC को आंख दिखा रहा पाकिस्तान, 'बेशर्मी' की सारी हदें पार, जानें क्या है मामला
Advertisement

वीडियोज

Gold के बाद अब Silver का जलवा! ₹1.5 लाख/kg तक जा सकता है भाव – जानिए क्यों सब Silver खरीद रहे है|
Iphone 17 Launch: Apple का नए आइफोन 17 भारत में हुआ लॉन्च पहले दिन लगी खरीदने वालों की भीड़
Vote Chori Row: Rahul Gandhi के 'युवा' वाले दांव पर BJP का 'गृह युद्ध' वाला वार!
Deepika Padukone Exit: 'Kalki 2898 AD' से बाहर हुईं Deepika, फीस और Entourage बनी वजह!
DUSU Election Results: ABVP की बड़ी जीत, 3 पदों पर लहराया परचम, NSUI को लगा तगड़ा झटका
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'F****g Me', इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू पर बुरी तरह भड़के डोनाल्ड ट्रंप, सरेआम सुना दी गाली
'F****g Me', इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू पर बुरी तरह भड़के डोनाल्ड ट्रंप, सरेआम सुना दी गाली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दाढ़ी नोच लूंगा, पीछे हट...' यूपी में बीजेपी विधायक ने रेलवे इंजीनियर को दी धमकी
'दाढ़ी नोच लूंगा, पीछे हट...' यूपी में बीजेपी विधायक ने रेलवे इंजीनियर को दी धमकी
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर को क्यों रोका गया जल्दी? एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बताई वजह, बोले- दुनिया ले सकती हैं सबक
ऑपरेशन सिंदूर को क्यों रोका गया जल्दी? एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बताई वजह, बोले- दुनिया ले सकती हैं सबक
क्रिकेट
ICC को आंख दिखा रहा पाकिस्तान, 'बेशर्मी' की सारी हदें पार, जानें क्या है मामला
ICC को आंख दिखा रहा पाकिस्तान, 'बेशर्मी' की सारी हदें पार, जानें क्या है मामला
साउथ सिनेमा
AA26xA6 OTT Deal: कमाना कोई अल्लू अर्जुन और एटली से सीखे, फिल्म अभी बन रही और कमा लिए 300 करोड़
कमाना कोई अल्लू अर्जुन और एटली से सीखे, AA26xA6 अभी बन रही और कमा लिए 300 करोड़
बिहार
VIDEO: बेटे अनंत के साथ गयाजी पहुंचे प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी, पितरों का किया पिंडदान 
बेटे अनंत के साथ गयाजी पहुंचे प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी, पितरों का किया पिंडदान 
हेल्थ
Kerala Brain Eating Amoeba: 60 साल में दुनिया में 488 मौतें... भारत में सिर्फ 9 महीने में ही 19 लोग निगल गई ये खतरनाक बीमारी!
60 साल में दुनिया में 488 मौतें... भारत में सिर्फ 9 महीने में ही 19 लोग निगल गई ये खतरनाक बीमारी!
Home Tips
Home Remedies For Rusty Utensils: जंग लगी कड़ाही और तवे को ऐसे करें साफ, मिनटों में लौट आएगी पुरानी रंगत
जंग लगी कड़ाही और तवे को ऐसे करें साफ, मिनटों में लौट आएगी पुरानी रंगत
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
ENT LIVE
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
ENT LIVE
The Bads of Bollywood Review आर्यन खान के शो ने समीर वानखेड़े को भी नहीं बख्शा
The Bads of Bollywood Review आर्यन खान के शो ने समीर वानखेड़े को भी नहीं बख्शा
ENT LIVE
Bigg Boss 19 में शेहबाज बदेशा की याद कैसे दिलाई गई
Bigg Boss 19 में शेहबाज बदेशा की याद कैसे दिलाई गई
Embed widget