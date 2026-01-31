सिलेंडर की गैस जल्दी खत्म हो जाती है? इन बातों को आजमाएं, लंबा चलेगा सिलेंडर

Gas Cylinder Using Tips: रसोई में गैस सिलेंडर हर घर की सबसे जरूरी जरूरतों में से एक है. लेकिन अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि सिलेंडर उम्मीद से कहीं जल्दी खत्म हो जाता है. कई बार इसकी वजह ज्यादा खाना बनाना नहीं. बल्कि रोजमर्रा की छोटी गलत आदतें होती हैं, जिन पर हम ध्यान ही नहीं देते. बर्नर की सफाई से लेकर कौनसा बर्तन यूज करते हैं और गैस कैसे इस्तेमाल की जा रही है.

हर छोटी बात गैस की खपत पर असर डालती है. अगर इन आदतों में थोड़ा सुधार कर लिया जाए. तो वही सिलेंडर कई दिनों तक ज्यादा चल सकता है. थोड़ी सी जागरूकता से आप हर महीने सिलेंडर की खपत को कम कर सकते हैं और सिलेंडर तो ज्यादा दिनों तक चलता है. जान लीजिए किन बातों पर ध्यान देना होगा.

बर्नर और बर्तन इन चीजों पर ध्यान दें

गैस कितनी खर्च होगी इसका सीधा कनेक्शन बर्नर और बर्तन से होता है. अगर आपकी गैस का बर्नर गंदा है या उसके छेद जाम हैं. तो गैस सही तरीके से नहीं जलती और खपत बढ़ जाती है. इसलिए एक अंतराल बाद बर्नर की सफाई करना जरूरी है. खाना बनाते समय हमेशा फ्लैट तले वाले बर्तन का इस्तेमाल करें. जिससे आग बराबर फैले. बहुत बड़े बर्तन को छोटे बर्नर पर रखने से गैस ज्यादा खर्च होती है.

इसी तरह बहुत तेज आंच पर खाना पकाने से गैस की बर्बादी होती है. मीडियम फ्लो पर ढक्कन लगाकर पकाने से खाना जल्दी बनता है और गैस कम लगती है. बर्तन को बर्नर के बीच में सही तरह से रखना भी जरूरी है. क्योंकि तिरछा रखा बर्तन गैस की लौ को बेकार फैलाता है.

खाना कैसे बनाते हैं इस पर ध्यान देना जरूरी

अक्सर लोग गैस ऑन करने के बाद सब्जी काटना या मसाले तैयार करना शुरू करते हैं. जिससे गैस बेवजह जलती रहती है. खाना बनाने से पहले सारी तैयारी कर लें. फिर गैस जलाएं. दाल, चावल, राजमा जैसी चीजों को पहले भिगो देने से पकने में कम समय लगता है. प्रेशर कुकर का ज्यादा इस्तेमाल करें. क्योंकि इसमें खाना जल्दी बनता है और गैस कम खर्च होती है. बार बार गैस ऑन ऑफ करने से भी खपत बढ़ती है. इसलिए एक साथ प्लानिंग करके खाना बनाएं. फ्रिज से निकली चीजों को तुरंत गैस पर न रखें. उन्हें नार्मल टेंपरेचर पर आने दें. इन आदतों से आपका सिलेंडर ज्यादा वक्त तक चलता है.

यह भी पढ़ें: कैसे मिलती है डॉली चायवाला की फ्रेंचाइजी, इसके लिए कितने पैसे करने होंगे खर्च?