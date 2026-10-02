EPFO का बड़ा अभियान, छूटे कर्मचारियों को ब्याज मिलेगा या होगा नुकसान?

अगर आप भी जॉब करते हैं और किसी वजह से अब तक EPFO के दायरे में नहीं आ पाए हैं, तो यह खबर आपके काम की है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ऐसे पात्र कर्मचारियों को PF, पेंशन और बीमा जैसी सुविधाओं में शामिल करने के लिए Employee Enrolment Campaign (EEC) 2026 शुरू किया है. बड़ी बात यह है कि इस अभियान के तहत 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 के बीच पात्र होने के बावजूद PF से बाहर रह रहे कर्मचारियों को इन सभी सुविधाओं के दायरे में लाया जा सकता है.

दरअसल, यह अभियान 31 अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगा. खास बात यह है कि पिछली अवधि के PF योगदान को लेकर कर्मचारियों को काफी राहत दी गई है. ऐसे में सवाल उठता है कि जिन सालों में PF जमा नहीं हुआ, क्या कर्मचारियों को उस पैसे या ब्याज का नुकसान होगा? आइए जानते हैं इस बारे में.

पुराने PF और ब्याज का क्या होगा?

सबसे बड़ी बात यह है कि इस अभियान में कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत दी गई है. अगर पिछली अवधि में कर्मचारी की सैलरी से PF का हिस्सा काटा ही नहीं गया था, तो कर्मचारी को अब उस पुराने कर्मचारी अंशदान को जमा करने की जरूरत नहीं होगी. यानी कटौती के जिन कर्मचारियों को पहले पूरी सैलरी मिली है, उनसे पिछले अवधि का कर्मचारी हिस्सा नहीं वसूला जाएगा.

वहीं दूसरी ओर, नियोक्ता को कर्मचारी की बताई गई ज्वाइनिंग डेट से अपने हिस्से का PF योगदान जमा करना होगा. इसके साथ पिछली अवधि पर लागू ब्याज, प्रशासनिक चार्ज और 100 रुपये की एकमुश्त क्षतिपूर्ति भी देनी होगी. इससे यह साफ जाहीर होता है कि कर्मचारी को पुराने कर्मचारी अंशदान और उस पर मिलने वाला ब्याज का पैसा अपनी जेब से नहीं देना पड़ेगा.

किन कर्मचारियों को इसका फायदा नहीं मिलेगा?

दरअसल, इस अभियान में हर कर्मचारी को शामिल नहीं किया जा सकता है. यानी जो कर्मचारी आवेदन की तारीख से पहले ही संबंधित कंपनी या संस्थान छोड़ चुके हैं, उसे इस अभियान में शामिल नहीं किया जा सकता.

कर्मचारियों को क्या करना चाहिए?

अगर आपको लगता है कि आप PF कवरेज के लिए पात्र होने के बावजूद पिछले कुछ सालों में EPFO से बाहर रह गए हैं, तो आपको अपने नियोक्ता से इस बारे में बात करनी चाहिए.

सबसे पहले अपनी ज्वाइनिंग डेट और पुराने वेतन रिकॉर्ड की जांच करें.

देखें कि संबंधित अवधि में वेतन से PF की कटौती हुई थी या नहीं.

अगर PF कवरेज नहीं मिला है, तो नियोक्ता से EEC 2026 के तहत नामांकन के बारे में बात करें.

अभियान की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2026 है, इसलिए समय रहते इस प्रक्रिया को पूरा कर लें.

EEC 2026 में रजिस्ट्रेशन कैसे होगा?

इस अभियान में आपका रजिस्ट्रेशन कराने की जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी. हर पात्र कर्मचारी के लिए UMANG ऐप के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन से UAN जनरेट करना होगा. इसके बाद जरूरी वैधानिक योगदान इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न यानी ECR के जरिए जमा किया जाएगा.

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