Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिल्ली में बिजली पर सब्सिडी: आधार वैरिफिकेशन के लिए कब शुरू होगा पोर्टल?

दिल्ली में बिजली पर सब्सिडी: आधार वैरिफिकेशन के लिए कब शुरू होगा पोर्टल?

दिल्ली सरकार ने बिजली पर सब्सिडी का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए आधार वैरिफिकेशन जरूरी कर दिया है, जानिए ऑनलाइन आधार वैरिफिकेशन करने के लिए पोर्टल कब शुरू किया जाएगा.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 14 Oct 2026 12:56 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप भी जरूर हर महीने 200 यूनिट तक फ्री बिजली का लाभ उठाते होंगे. अगर हां, तो ये जानकारी आपके लिए जरूरी है. क्योंकि अब अगर आपको सब्सिडी का लाभ उठाना है तो आपको एक जरूरी काम पूरा करना होगा, उसके बाद ही आपको बिजली पर सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा. 

दरअसल, दिल्ली में बिजली पर सब्सिडी का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं को अब आधार वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है. अगर आप भी दिल्ली से हैं और बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ लेते हैं तो आधार वैरिफिकेशन करवाना आपके लिए जरूरी है. ऐसे में हो सकता है कि कई लोग ऑनलाइन आधार वैरिफिकेशन करवाने के बारे में सोचें.

ऑनलाइन आधार वैरिफिकेशन कर सकते हैं?

बता दें कि दिल्ली में बिजली पर सब्सिडी लेने वाले उपभोक्ताओं को आधार वैरिफिकेशन के लिए अभी नए पोर्टल का इंतजार करना पड़ सकता है. जानकारी के मुताबिक, दिल्ली सरकार का ऊर्जा विभाग और आईटी विभाग ऑनलाइन आधार वैरिफिकेशन के लिए एक वेब पोर्टल तैयार कर रहा है. जिसे कुछ समय शुरू किया जाएगा, ताकि उपभोक्ता घर बैठे ऑनलाइन इस पोर्टल के माध्यम से ही आधार वैरिफिकेशन करवा सकें और बिजली सब्सिडी का लाभ जारी रख सकें. ऐसे में अब जानते हैं कि पोर्टल कब शुरू किया जाएगा?

पोर्टल कब शुरू होगा?

जानकारी के मुताबिक, सरकार जल्द ही ऑप्ट-इन वेब पोर्टल को लाने की तैयारी में है, जिसे नवंबर 2026 तक शुरू करने की जानकारी सामने आई है. दिल्ली सरकार ने अक्टूबर 2026 में बिजली सब्सिडी के लिए आधार वैरिफिकेशन से जुड़ा नोटिस जारी किया. जिसके बाद दिल्ली में बिजली सब्सिडी का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं को आधार वैरिफिकेशन करना अनिवार्य कर दिया गया. यानी अब बिजली सब्सिडी लेने वाले उपभोक्ताओं को आधार वैरिफिकेशन तो करवाना ही है, इसके साथ ये भी बताना होगा कि उन्हें  सब्सिडी का लाभ आगे जारी रखना है या नहीं.

कितनी यूनिट पर सब्सिडी मिलती है?

अगर हर महीने आपके घर में 200 यूनिट तक बिजली का उपयोग किया जा रहा है तो इसपर सब्सिडी दी जाती है. वहीं अगर बिजली की खपत 201 से 400 यूनिट तक है तो इस पर आपको 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है, ध्यान रखें इसकी अधिकतम लिमिट 800 रुपये हर महीने है.

सरकार का मकसद क्या है?

दिल्ली सरकार ने बिजली सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आधार वैरिफिकेशन करना और फाइनेंशियल ईयर में योजना का लाभ जारी रखने की सहमति लेने के पीछे मकसद ये है कि सरकारी खजाने पर बढ़ते बोझ को कम करना है. योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे और फर्जीवाड़े को रोकना है.

रेलवे अब राजधानी एक्सप्रेस में कंबल की जगह दे रहा फ्लोरल कॉमफर्टर्स, यह कितने खास?

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 14 Oct 2026 12:56 PM (IST)
Tags :
Electricity Subsidy Aadhaar Verification DELHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
रेलवे अब राजधानी एक्सप्रेस में कंबल की जगह दे रहा फ्लोरल कॉमफर्टर्स, यह कितने खास?
रेलवे अब राजधानी एक्सप्रेस में कंबल की जगह दे रहा फ्लोरल कॉमफर्टर्स, यह कितने खास?
यूटिलिटी
Flight में पावर बैंक ले जाना चाहते हैं? अब किस जगह रखें, जान लें ये 5 बातें
Flight में पावर बैंक ले जाना चाहते हैं? अब किस जगह रखें, जान लें ये 5 बातें
यूटिलिटी
Train Cancelled: आज से 21 अक्टूबर तक कई ट्रेनें कैंसिल, रेलवे ने किस रूट पर किया ब्लॉक
Train Cancelled: आज से 21 अक्टूबर तक कई ट्रेनें कैंसिल, रेलवे ने किस रूट पर किया ब्लॉक
यूटिलिटी
क्या बेरोजगार युवक मां बाप से मांग सकते हैं खर्च? कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला
क्या बेरोजगार युवक मां बाप से मांग सकते हैं खर्च? कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला
Advertisement

वीडियोज

सोशल मीडिया की हसीन 'विष कन्या !
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल का पूरा प्लान क्या है?
चाय की चुस्की CEC के खिलाफ विपक्ष की 'नई रणनीति' !
एक चाय, दो बिस्किट-SIR की जंग में कौन 'हिट'
राहुल का प्रोटेस्ट..अमित शाह ने संभाल लिया 'मोर्चा'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिजीत दीपके ने क्यों कहा- 'आशुतोष और सौरव को पहले से पता था कि...'
अभिजीत दीपके ने क्यों कहा- 'आशुतोष और सौरव को पहले से पता था कि...'
दिल्ली NCR
'बिल्कुल बेतुका...' सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत पर बोले अरविंद केजरीवाल
'बिल्कुल बेतुका...' सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत पर बोले अरविंद केजरीवाल
इंडिया
राहुल गांधी ने अभिजीत दीपके को दिया सीधा मैसेज- 'भले ही बैनर अलग हों...'
राहुल गांधी ने अभिजीत दीपके को दिया सीधा मैसेज- 'भले ही बैनर अलग हों...'
क्रिकेट
बर्थडे स्पेशल: 100 जीत प्रतिशत वाले एकमात्र कप्तान हैं गौतम गंभीर! जानें उनके 3 बड़े रिकॉर्ड
बर्थडे स्पेशल: 100 जीत प्रतिशत वाले एकमात्र कप्तान हैं गौतम गंभीर! जानें उनके 3 बड़े रिकॉर्ड
बॉलीवुड
'ब्रेकिंग बैड' एक्टर आरजे मिट्टे की मौत की असल वजह का हुआ खुलासा, पुलिस ने किसी गड़बड़ी से किया इंकार
'ब्रेकिंग बैड' एक्टर आरजे मिट्टे की मौत कैसे हुई? असल वजह का हुआ खुलासा
इंडिया
आशुतोष रांका-सौरव दास को न्यायिक हिरासत, CJP की पहली प्रतिक्रिया- 'सिर ऊंचा करके...'
आशुतोष रांका-सौरव दास को न्यायिक हिरासत, CJP की पहली प्रतिक्रिया- 'सिर ऊंचा करके...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पिछलग्गू बनकर मजा आया...', राहुल के पीछे खड़े अखिलेश पर राजभर ने कसा तंज
'पिछलग्गू बनकर मजा आया...', राहुल के पीछे खड़े अखिलेश पर राजभर ने कसा तंज
एग्रीकल्चर
सींग वाली या बगैर सींग वाली, किस गाय का दूध होता है ज्यादा गाढ़ा
सींग वाली या बगैर सींग वाली, किस गाय का दूध होता है ज्यादा गाढ़ा
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget