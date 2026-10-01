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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीघर बंद रहने पर भी आ सकता है बिजली का बिल, जानें क्यों और कैसे बचें?

घर बंद रहने पर भी आ सकता है बिजली का बिल, जानें क्यों और कैसे बचें?

अगर आपका घर लंबे समय से बंद है, लेकिन उसके बाद भी आपके घर बिजली बिल आ रहा है तो क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है और कैसे बिजली बिल से बचा जा सकता है? अगर नहीं तो जानिए.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 01 Oct 2026 05:01 PM (IST)
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  • लंबे समय बाहर जाने पर मेन स्विच बंद करें।

क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका घर काफी समय से बंद है और उसके बाद भी आपके घर पर बिजली का बिल आ रहा है तो ऐसा होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं. क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि अगर घर काफी समय से बंद है तो बिजली बिल आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है. क्योंकि कई बिजली से चलने वाले उपकरण ऐसे होते हैं जो बंद होने के बाद भी थोड़ी बहुत बिजली लेते हैं तो इस वजह से भी बिजली बिल आ सकता है. वहीं बिल में कुछ फिक्स चार्ज शामिल होने की वजह से भी बिल आ सकता है. 

बिल आने के पीछे क्या है कारण?

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घर में कुछ ऐसे उपकरण होते हैं, जो रिमोट से बंद करने के बाद भी स्टैंडबाय मोड में रह सकते हैं, जैसे सेट-टॉप बॉक्स, एसी और टीवी. रिमोट से बंद करने के बाद भी थोड़ी बहुत बिजली खर्च हो सकती है. वहीं अगर घर का फ्रिज चलता रहने के कारण भी खपत होगी और Wi-Fi राउटर के भी हर समय ऑन रहने के कारण भी बिजली खर्च होती रहती है और सबसे जरूरी बात लैपटॉप और फोन के चार्जर को भी हर समय प्लग में लगाने की वजह से भी बिजली खर्च हो सकती है.

कुछ फिक्स चार्ज से भी आ सकता है बिल

अगर घर बंद है और किसी तरह का कोई बिजली का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और उसके बाद भी बिल आ रहा है तो इसके पीछे एक कारण हो सकता है और वो है कि बिजली बिल में न्यूनतम या फिक्स चार्ड भी जुड़ सकता है. यही कारण है कि अगर घर खाली भी है तो बिल जीरो आए यह जरूरी नहीं है. इस वजह से भी बिजली बिल आ सकता है.

घर लंबे समय के लिए बंद करना है तो करें ये काम

अगर आप लंबे समय के लिए विदेश या कहीं बाहर जा रहे हैं तो पहले ही कुछ जरूरी काम करें.

  • अपने घर से निकलने से पहले ही मेन स्विच को बंद करें.
  • फोन, लैपटॉप, टीवी या फ्रिज जैसे उपकरणों के प्लग निकल दें.
  • इसके अलावा आप बाहर जाने से पहले ही Wi-Fi राउटर को भी बंद कर दें. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 01 Oct 2026 05:01 PM (IST)
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