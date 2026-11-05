Train Cancelled: त्योहारों में घर जाने की है तैयारी? रेलवे ने इस रूट की ट्रेनें कीं रद्द

त्योहारी सीजन में ट्रेन से सफर बड़ी संख्या में लोग करते हैं, सोचिए आपने ट्रेन की टिकट बुक कर ली और आप स्टेशन भी पहुंच गए तो लेकिन आप जिस ट्रेन से सफर करने वाले हैं उसे रद्द कर दिया गया हो तो जाहिर सी बात है कि आपको बड़ी दिक्कत हो सकती है. ऐसे में अगर आप आने वाले कुछ दिनों में टाटानगर और आसपास के स्टेशनों से ट्रेन पकड़ने वाले हैं तो एक बार ट्रेन का शेड्यूल चेक जरूर कर लें.

दरअसल, दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर और आद्रा मंडल में चल रहे विकास कार्यों और ट्रैक के रखरखाव के कारण रेलवे ने कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है. इस दौरान कई ट्रेनों के रूट में भी बदलाव किया गया है, इसलिए बेहतर होगा कि आप पहले ट्रेन संचालन में हुए बदलाव के बारे में जान लीजिए. ऐसे में जानते हैं कि कौन-कौन सी ट्रेनों के संचालन में बदलाव हुआ है और कौन-सी ट्रेनें रद्द की गई हैं.

बीच रास्ते तक चलेंगी ये ट्रेनें

ट्रेन नंबर 63594 आसनसोल-पुरुलिया मेमू 6 और 7 नवंबर तक.

ट्रेन नंबर 68060 टाटानगर-आसनसोल-बाराभूम मेमू 5 और 8 नवंबर तक.

ट्रेन नंबर 63593 पुरुलिया-आसनसोल मेमू 6 और 7 नवंबर तक.

ट्रेन नंबर 68056 टाटानगर-आसनसोल-बाराभूम मेमू 5 और 8 नवंबर तक.

ये ट्रेनें केवल आद्रा तक ही चलेंगी.

रद्द रहेंगी ये ट्रेनें

ट्रेन नंबर 68046 आसनसोल-आद्रा मेमू रद्द

ट्रेन नंबर 63593 पुरुलिया-आसनसोल मेमू रद्द

ट्रेन नंबर 63594 आसनसोल-पुरुलिया मेमू रद्द

ट्रेन नंबर 68045 आद्रा-आसनसोल मेमू रद्द

ध्यान रखें, ये ट्रेनें 8 नवंबर को रद्द रहेंगी.

इस रूट की ट्रेनों से सफर करने वाले हैं?

अगर आप इन ट्रेनों या फिर इसी रूट की दूसरी ट्रेनों से सफर करने वाले हैं तो आपको सबसे पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस चेक करना चाहिए. चाहे आप इस रूट की मेमू ट्रेनों से सफर करते हैं या फिर एक्सप्रेस ट्रेनों से सफर से पहले ट्रेन का शेड्यूल जरूर चेक करें. क्योंकि जरूरी काम के चलते रेलवे जरूरत की मुताबिक ट्रेन के संचालन में आखिरी समय में भी बदलाव कर सकता है.

बेहतर ये होगा कि आप सबसे पहले चेक करें कि आपकी ट्रेन रद्द तो नहीं है. वहीं आपकी ट्रेन के टाइमिंग और रूट में कोई बदलाव तो नहीं किया गया है. आप ट्रेन का स्टेटस NTES यानी NationalTrain Enquiry System पर चेक कर सकते हैं.

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