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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Cancelled: ये ट्रेनें हो गईं रद्द, वो भी 26 अप्रैल तक, कई के रूट भी डायवर्ट, यहां देखें लेटेस्ट लिस्ट

Train Cancelled: ये ट्रेनें हो गईं रद्द, वो भी 26 अप्रैल तक, कई के रूट भी डायवर्ट, यहां देखें लेटेस्ट लिस्ट

Indian Railway: अगर आप अक्सर रेल से सफर करते हैं तो आपके लिए ये खबरबहुत ज़रूरी हो सकती है, क्योंकि भारतीय रेलवे ने कुछ ट्रेनों के रूट्स को डायवर्ट कर दिया है, तो वहीं कई ट्रेनें रद्द भी हो गई हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 19 Apr 2026 06:03 AM (IST)
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Train Cancelled: रेल यात्री कृपया ध्यान दें! अगर आप अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं तो आपके लिए एक बड़ी और अहम खबर है. यदि आने वाले कुछ दिनों में आप बिहार रूट की ओर जाने वाले हैं या वहां से आने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. दरअसल दानापुर मंडल में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का काम चल रहा है. जिसके तहत नेऊरा-जटडुमरी रेल लाइन पर नॉन-इंटरलॉकिंग (एनआई) का काम शुरू किया जाएगा. ये काम 18 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच चलेगा, जिसके चलते इस रूट की कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, कई ट्रेनों का समय बदल दिया गया है तो वहीं कई ट्रेनों का रूट भी बदला गया है. आइये बताते हैं, कौन- कौन सी ट्रेनें इसमें शामिल हैं.

ये ट्रेनें रहेंगी रद्द
18 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच ये ट्रेनें नहीं चलेंगी, ऐसे में अगर आप इन तारीखों के बीच पटना, आरा, बक्सर, सासाराम और डीडीयू सेक्शन की ओर सफर करने वाले हैं तो ध्यान से इनकी डीटेल्स पढ़ लें.

  • पटना-सासाराम पैसेंजर (53211) 25 अप्रैल को रद्द रहेगी.
  • सासाराम-पटना पैसेंजर (53212) 26 अप्रैल को रद्द रहेगी.
  • पटना-डीडीयू पैसेंजर (63225) 26 अप्रैल को रद्द रहेगी.
  • पटना-आरा पैसेंजर (63213) 26 अप्रैल को रद्द रहेगी.
  • डीडीयू-बक्सर पैसेंजर (63240) भी 26 अप्रैल को नहीं चलेगी.
  • पटना-डीडीयू मेमू एक्सप्रेस (13209) भी 26 अप्रैल को रद्द की गई है.
  • डीडीयू-पटना मेमू एक्सप्रेस (13210) भी 26 अप्रैल को रदंद रहेगी.
  • इन ट्रेनों के रद्द रहने से  में दैनिक यात्रियों को विशेष परेशानी हो सकती है।

इन ट्रेनों का बदला है मार्ग
इसी कार्य के चलते कई ट्रेनों के रूट में भी परिवर्तन किया गया है, जिससे ट्रेनों का ठहराव भी प्रभावित होगा. यहां देखें कौन सी ट्रेन का रूट बदला गया है.

  • 25 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली-राजेन्द्रनगर स्पेशल (03294), इंदौर-पटना एक्सप्रेस (19321), अजमेर-भागलपुर एक्सप्रेस (13424), ओखा-गुवाहाटी एक्सप्रेस (15635), लोकमान्य तिलक-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस (15945) और सूरत-भागलपुर एक्सप्रेस (22947) ट्रेनें अपने निर्धारित मार्ग की बजाय डीडीयू-गया-जहानाबाद-पटना के रास्ते चलाई जाएंगी.
  • 25 अप्रैल 2026 को ही कामाख्या-दिल्ली एक्सप्रेस (15658), पटना-जहानाबाद-गया-डीडीयू के रास्ते पर डायवर्ट किया जाएगा.
  • इसी दिन यानी 25 अप्रैल को ही दिल्ली-कामाख्या एक्सप्रेस (15657 ) और आनंद विहार-मालदा टाउन एक्सप्रेस (13430) को डीडीयू-गया-तिलैया-किउल मार्ग से संचालित किया जाएगा.
  • तो वहीं 26 अप्रैल 2026 को पटना-सीएसएमटी मुंबई एक्सप्रेस (22359) को पटना-जहानाबाद-गया-डीडीयू मार्ग से चलाया जाएगा.

इन ट्रेनों के समय में किया गया है बदलाव
ट्रेनें रद्द करने और रूट को डायवर्ट करने के अलावा कई ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया गया है. इन ट्रेनों की लिस्ट और समय परिवर्तन इस प्रकार हैं:

  • दानापुर-बक्सर पैसेंजर (63219) इन तारीखों के बीच अपने निर्धारित समय से 50 मिनट से लेकर 110 मिनट तक देरी से चलेगी.
  • बक्सर-पटना पैसेंजर (63232) अपने निर्धारित समय से 45 मिनट से 75 मिनट तक देर से चलेगी.
  • पाटलिपुत्र-लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस (12142) 23 और 25 अप्रैल को अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से चलेगी.
  • बनारस-पटना एक्सप्रेस (15125) 23 और 24 अप्रैल को अपने निर्धारित समय से 120 मिनट देरी से चलेगी.
  • वास्को डी गामा-पटना एक्सप्रेस (12741) 22 अप्रैल को अपने निर्धारित समय से 180 मिनट देरी से चलेगी.
  • नई दिल्ली-राजेन्द्रनगर अमृत भारत एक्सप्रेस (22362) 22 और 23 अप्रैल को अपने निर्धारित समय से 140 मिनट देरी से निकलेगी.
  • उधना-जयनगर एक्सप्रेस (22564) 19 अप्रैल को अपने निर्धारित समय से 120 मिनट देरी से चलेगी.
  • लोकमान्य तिलक-रक्सौल अंत्योदय एक्सप्रेस (22554) 22 अप्रैल को अपने निर्धारित समय से 180 मिनट देरी से चलेगी.
  • सासाराम-पटना पैसेंजर (53212) 20 से 25 अप्रैल के बीच अपने निर्धारित समय से 75 से 150 मिनट तक देरी से चलेगी. 
  • भभुआ रोड-पटना एक्सप्रेस (13250) 26 अप्रैल को अपने निर्धारित समय से 70 मिनट से 300 मिनट तक की देरी से चलेगी. 
  • डीडीयू-पटना मेमू पैसेंजर (63234) 26 अप्रैल को अपने निर्धारित समय से 70 मिनट से 300 मिनट तक की देरी से चलेगी.
  • गोड्डा-लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस (22311) 26 अप्रैल को अपने निर्धारित समय से 70 मिनट से 300 मिनट तक की देरी से चलेगी.
  • दानापुर-आनंद विहार एक्सप्रेस (13257) 26 अप्रैल को अपने निर्धारित समय से 70 मिनट से 300 मिनट तक की देरी से चलेगी.
  • पटना-सासाराम पैसेंजर (53211) 26 अप्रैल को अपने निर्धारित समय से 70 मिनट से 300 मिनट तक की देरी से चलेगी.
  • दानापुर-एसएमभीबी, बेंगलूरु स्पेशल (03251) 26 अप्रैल को अपने निर्धारित समय से 70 मिनट से 300 मिनट तक की देरी से चलेगी.
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Published at : 19 Apr 2026 06:03 AM (IST)
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