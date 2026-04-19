हर Foreign ट्रिप से पहले टैक्स क्लियरेंस लेना होगा? सरकार ने वायरल दावे की खोली पोल
Viral Claim: क्या विदेश जाने से पहले हर बार आपको इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होगा? ये खबर पिछले कई दिनों से वायरल हो रही है, अब खुद सरकार ने इस फैक्ट चेक दावे की पोल खोल दी है.
Viral Fact Check: सोशल मीडिया खबरों को जानने का अच्छा साधन है, लेकिन कई बार कुछ ऐसी खबरें भी सोशल मीडिया के जरिए फैल जाती हैं जो सच नहीं होतीं. ऐसी ही एक खबर पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही थी. जिसमें बताया जा रहा था कि अब भारतीय नागरिकों को विदेश यात्रा पर जाने से पहले इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमा करना होगा. अब सरकार ने खुद इस दावे की पोल खोल दी है.
केंद्र सरकार ने बताई वायरल दावे की सच्चाई
हाल ही में PIB के फैक्ट चैक डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिशियल X (ट्विटर) अकाउंट के जरिए एक ट्वीट किया है. जिसमें उन्होंने एक वीडियो का स्क्रीनशॉट शेयर किया है. इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'एक इंस्टाग्राम अकाउंट (casarthakahuja) के वीडियो में दावा किया जा रहा है कि हर भारतीय नागरिक को विदेश जाने से पहले हर बार इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट (ITCC) लेना जरूरी है. ये दावा गलत (फेक) है'.
An Instagram video by the account (casarthakahuja) is claiming that all Indian citizens must obtain an income-tax clearance certificate (ITCC) every time before leaving the country.#PIBFactCheck— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 18, 2026
❌ This claim is #FAKE
✅ Under Section 230, tax clearance certificates are not… pic.twitter.com/d7eCE87Pk1
आगे उन्होंने सच्चाई बताते हुए लिखा, 'सच्चाई ये है कि आयकर कानून की धारा 230 के तहत ये सर्टिफिकेट सभी के लिए जरूरी नहीं होता. ये केवल कुछ खास लोगों को, खास परिस्थितियों में ही लेना पड़ता है. ये नियम 2003 से ही ऐसा ही है और 2024 में हुए बदलावों के बाद भी इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है'. इस पोस्ट के जरिए PIB ने साफ कर दिया है कि ये पूरी तरह से फेक क्लेम है.
बता दें कि एक इनवेस्टमेंट बैंकर सार्थक अहूजा का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें उन्होंने क्लेम किया था कि 1 अप्रैल से हर एक व्यक्ति को विदेश जाने से पहले इनकम टैक्स सर्टिफिकेट जमा करना होगा. ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और लोग इससे चिंतित हो गए. जिसके बाद सरकार ने खुद सामने आकर इस पर अपना क्लैरिफिकेशन दिया.
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Source: IOCL