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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीनेशनल लोक अदालत की तारीख कर लें नोट, मिनटों में खत्म होंगे केस और चालान

नेशनल लोक अदालत की तारीख कर लें नोट, मिनटों में खत्म होंगे केस और चालान

क्या आपका पारिवारिक विवाद, ट्रैफिक चालान या फिर बिजली बिल से जुड़ा कोई केस पेंडिंग है तो आपके लिए अच्छी खबर है. ऐसे ही मामलों को जल्दी निपटाने के लिए नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 09 Sep 2026 06:41 PM (IST)
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  • दिल्ली में लोक अदालत 10 अक्टूबर को होगी।

अगर आपका कोई बैंक से लेकर ट्रैफिक चालान से जुड़ा कोई मामला अटका हुआ है तो यह जानकारी आपके काम की है. क्योंकि कुछ ही दिन में नेशनल लोक अदालत आयोजित होने वाली है, जिसमें आप इन सभी मामलों का निपटारा करवा सकते हैं. ऐसे में अब जानते हैं कि लोक अदालत में कौन-कौन से मामलों का समाधान होगा और किस दिन लोक अदालत लगने वाली है.

किन मामलों का होगा समाधान?

लोक अदालत में कई सारे मामलों का समाधान कराया जा सकता है इनमें शामिल है...

  • बैंक केस
  • चेक बाउंस
  • बिजली बिल
  • ट्रैफिक चालान
  • पैसे वापस न करने से जुड़े मामले
  • पारिवारिक विवाद ( तलाक को छोड़कर)
  • ध्यान रखें, किसी भी मामले को तभी निपटाया जा सकेगा, जब दोनों पक्ष समझौते के लिए तैयार हो. 

यहां करें रजिस्ट्रेशन

अगर आपको भी अपना मामला लोक अदालत में ले जाना है तो इसके लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. सबसे पहले आप NALSA की वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद आपको टोकन और रजिस्ट्रेशन नंबर मिल सकता है. वहीं अगर आप ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन प्रोसेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने जिले की अदालत में जाकर वकील से संपर्क कर सकते हैं. वहां पर अपने मामले से जुड़े कागजात दिखाए और कोर्ट में मामला रखने के लिए पूरे प्रोसेस की जानकारी ले लीजिए. 

कब लगेगी नेशनल लोक अदालत?

बता दें कि ये नेशनल लोक अदालत 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली है. लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि अगर आप दिल्ली से हैं तो DSLSA यानी दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नोटिफिकेशन के मुताबिक, दिल्ली में होने वाली लोक अदालत को टाल दिया गया है. यानी अब दिल्ली में 10 अक्टूबर को लगेगी. दिल्ली के अलावा बाकी राज्यों में ये 12 सितंबर को ही आयोजित होने वाली है. 

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इन दस्तावेजों को ले जाना न भूलें

  • आधार कार्ड
  • केस पेप
  • लोन एग्रीमेंट
  • पुराने बिलों के भुगतान रसीद
  • नोटिस
  • मामले से जुड़े सबूत

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 09 Sep 2026 06:38 PM (IST)
Tags :
Utility News National Lok Adalat
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