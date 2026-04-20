Viral video: "जू में जानलेवा मंजर! जूकीपर के पीछे पड़ा आदमखोर भालू, वीडियो देख कांप उठे लोग

भालू हो या रीछ दोनों ही दैत्य प्रकार के जीव हैं. हालांकि मांसाहार और शाकाहार दोनों इनका पसंदीदा खाना है लेकिन सबसे डराने वाली बात ये है कि ज्यादातर भालू आदमखोर होते हैं और मौका मिलने पर इंसान का मांस खाने से गुरैज नहीं करते. एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक भालू के चंगुल में जूकीपर फंस गया, भालू के जोन में जैसे ही ये शख्स पहुंचा वहां मौजूद भालू ने उसपर हमला करने के लिए दौड़ लगा दी, बस फिर क्या था लोग तमाशबीन बने रहे और जूकीपर अपनी जान बचाने के लिए भागता रहा. वीडियो आपको हैरान कर देगा.

जू कीपर के पीछे पड़ा आदमखोर भालू!

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बायोलॉजिकल पार्क में भालू के पिंजरे में एक शख्स को अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में एक जू कीपर और एक भालू पहले से मौजूद हैं, लेकिन कहानी तब पलटती है जब एक और शख्स पिंजरे में दौड़ते हुए एंट्री लेता है और उसके पीछे होता है वो आदमखोर भालू जो इस जू कीपर की जान का दुश्मन बना हुआ है.

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हलक में आई जान, बड़ी मुश्किल से यूं टली मुसीबत

वीडियो में दिखता है कैसे भालू इस जू कीपर के पीछे ही पड़ जाता है और जू कीपर हांफता हुआ पिंजरे में बस इधर उधर दौड़ लगा रहा है कि कैसे भी करके उसकी जान बच जाए, लेकिन भालू उसे बख्शने के मूड में लग नहीं रहा. साथी जू कीपर भी भालू पर हाथ में ली हुई लकड़ी से वार करता है लेकिन भालू के सिर पर खून सवार है और वो बस अपने टारगेट को चेज कर रहा है. हालांकि बड़ी मुश्किलों के बाद दोनों जू कीपर पिंजरे में लगे एक दरवाजे में घुसकर अपनी जान बचाते हैं, लेकिन भालू उस दरवाजे पर भी वार करता है और सफल नहीं हो पाता.

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यूजर्स बोले, जंगली जानवर से मजाक भारी पड़ सकता है

वीडियो को malak_pets नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इसने कुछ खुराफात की होगी इसलिए पीछे पड़ गया है. एक और यूजर ने लिखा...जंगली जानवर के सामने जाना ही क्यों है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अरे बाप रे, उसे बचाओ वरना मार डालेगा वो.

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