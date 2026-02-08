Video: कबाड़ से निकला खजाना! शख्स ने पुराने सिम कार्ड्स से निकाल लिया ₹22 लाख का शुद्ध सोना

Viral video: फेंके गए सिम कार्ड से सोना निकालने का एक चौंकाने वाला मामला सामने है. यह कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि बेकार सिम कार्ड से कुल 191 ग्राम सोना निकाला गया, जिसकी भारतीय बाजार में कीमत करीब 22 लाख रुपये आंकी जा रही है. सिम कार्ड से सोना निकालने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

यह घटना दक्षिण-पूर्व चीन से सामने आई है. इस पूरी प्रक्रिया का वीडियो खुद युवक ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया है. सोशल मीडिया पर Qiao नाम के अकाउंट से यह वीडियो साझा किया गया है.

गुआंगडोंग प्रांत के हुईझोउ शहर के रहने वाले Qiao का काम फेंके गए धातु को पीटकर, जलाकर और उसे दोबारा उपयोग योग्य बनाना है. 20 जनवरी को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें पूरी शोधन प्रक्रिया को दिखाया गया है. इस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा, शेयर किया और यह देखते-ही-देखते सोशल मीडिया पर गजब वायरल हो गया.

Mainland media reported that a man in Guangdong recently successfully extracted 191.73 grams of gold from a pile of old mobile phone SIM cards through a complex process, which is worth approximately 224,000 yuan at the current gold price. The video of the "gold refining" went… pic.twitter.com/PeOVCDvdtx — Paul Sanyo (@paul_sanyo) January 24, 2026

वीडियो में क्या दिखाया गया है?

वीडियो में साफ-साफ देखा जा सकता है कि पहले प्लास्टिक में रखे गए बेकार सिम कार्ड को एक रसायन से भरे बर्तन में डाल दिया जाता है. कई चरणों से गुजरने के बाद, वह एक धुंधला तरल तैयार होता है. इसके बाद उसे गर्म किया जाता है, जिससे सिक्के जैसा दिखने वाला चमकदार पीले रंग का सोना बन जाता है, और उसका वजन किया जाता है, तो वीडियो में ही दिखाई पड़ता है कि सोने का वजन 191.72 ग्राम है.

Qiao ने मीडिया को बताया कि उन्होंने करीब दो टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा जमा किया था. इसमें सिम कार्ड के अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अन्य टुकड़े भी शामिल थे. उन्हें पहले से पता था कि सिम कार्ड के मुख्य भाग में सोने की एक पतली परत होती है. बताया जाता है कि एक सिम कार्ड में लगभग 0.001 ग्राम (मिलीग्राम स्तर) सोना होता है. बहुत कम मात्रा में सोना एटीएम कार्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक चिप्स में भी पाया जाता है.

चीन में सिम कार्ड की बढ़ी मांग- मीडिया रिपोर्ट्स

इस वीडियो के वायरल होने के बाद Qiao चीन के सोशल मीडिया स्टार बन गए हैं. कुछ यूजर्स उन्हें Alchemist कह रहे हैं. चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वीडियो सामने आने के बाद से बाजार में सिम कार्ड की बिक्री काफी बढ़ गई है.