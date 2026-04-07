स्पेस साइंस (अंतरिक्ष विज्ञान) के इतिहास में आज एक नया चैप्टर जुड़ गया है. नासा के आर्टेमिस II मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा के करीब पहुंचकर अपना 7 घंटे का फ्लाईबाई शुरू कर दिया है. इससे पहले अंतरिक्ष यात्रियों को करीब 40 मिनट तक ब्लैकआउट में रहना पड़ा. यानि कि इतनी देर तक पृथ्वी से उनका कोई कनेक्शन नहीं था.

मानव इतिहास की सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड

इस दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद के उस दूरस्थ हिस्से को अपनी आंखों से देखा, जिसे आज तक किसी इंसान ने सीधे नहीं देखा है. इस ऐतिहासिक सफर के दौरान आर्टेमिस II के क्रू ने पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी तय करने का नया रिकॉर्ड भी बना दिया है. टीम ने 1970 के अपोलो 13 मिशन द्वारा बनाए गए 2,48,655 मील की दूरी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. नासा के अनुसार ओरियन अंतरिक्ष यान पृथ्वी से करीब 2,52,756 मील (4,06,771 किमी) की अधिकतम दूरी तक पहुंचा है और इस तरह ये मानव इतिहास में अब तक की सबसे लंबी दूरी है.

New record🥇



The Artemis II astronauts are now farther from Earth than humans have ever been! At 1:57 p.m. EDT, they broke the record set by Apollo 13 in 1970.



Their journey around the far side of the Moon today will take them a maximum distance of 252,752 miles from Earth. pic.twitter.com/P5Swojpn0n — NASA Earth (@NASAEarth) April 6, 2026

अंतरिक्ष यात्रियों ने क्या बताया

न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच ने कहा, "धरती से दोबारा संपर्क करके बहुत अच्छा लग रहा है." चालक दल के सदस्य एक बार फिर धरती पर मौजूद इंसानों से बात करने में सक्षम हुए. उन्होंने आगे कहा कि हम हमेशा धरती को चुनेंगे और हम हमेशा एक-दूसरे को चुनेंगे.

अंतरिक्ष यात्री जेरेमी हैनसेन ने कहा कि यह क्षण इस पीढ़ी और अगली पीढ़ी को चुनौती देने और यह सुनिश्चित करने का है कि यह रिकॉर्ड लंबे समय तक कायम न रहे. चंद्रमा के निकट से गुजरने का समय लगभग रात 9:20 बजे तक जारी रहेगा. अंतरिक्ष यात्री जल्द ही सूर्य ग्रहण देखेंगे, जब सूर्य चंद्रमा के पीछे होगा.

कैसा है चांद का असली रंग

चांद का चक्कर लगाते समय अंतरिक्ष यात्रियों ने देखा कि वो पृथ्वी से दिखने वाले सफेद और ग्रे रंग के चांद से काफी अलग है. नासा की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच ने बताया कि पास से देखने पर चंद्रमा काफी ज्यादा ब्राउन यानी भूरे रंग का दिखाई दे रहा है. कोच ने खिड़की से दिखने वाले नजारों का अनुभव करते हुए कहा कि जितना ज्यादा हम चांद को देख रहे हैं, यह उतना ही भूरा नजर आ रहा है.

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