Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियायूपी, उत्तराखंड और पंजाब में BJP को कहां नुकसान? सर्वे ने चौंकाया

यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में BJP को कहां नुकसान? सर्वे ने चौंकाया

तीन राज्यों में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. चुनाव से पहले एक सर्वे हुआ है जिसमें किसी पार्टी के जीतने की संभावना है और कितने लोग अपना वोट पहले से डिसाइड कर चुके हैं इसका खुलासा हुआ है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 27 Aug 2026 01:14 PM (IST)
Preferred Sources

यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. चुनाव के लिए जनता के साथ राजनीतिक पार्टियां भी काफी उत्सुक हैं.  राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है. वहीं इस बार विपक्ष भी पूरी तैयारी करके बैठा है. जनता ने चुनाव से पहले ही अपना वोट किसे देना है ये तय कर लिया है. एक सर्वे आया है जिसमें इन तीनों राज्यों को लेकर चौंकाने वाले जवाब आए हैं.

वोट वाइब के स्टेट वाइब सर्व में इस बात का खुलासा हुआ यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में जनता किस पार्टी को वोट देना चाहती है और कौन-सी पार्टी जीतने वाली है.

क्या आपने पहले ही तय कर लिया है कि आप किसे वोट देंगे?
सर्वे में जनता से कुछ सवाल पूछे गए. उनसे पूछा गया कि क्या आपने तय कर लिया है वो किसे वोट देंगे. जवाब में चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है. यूपी में 64.4 प्रतिशत, उत्तराखंड में 52.5 प्रतिशत और पंजाब में 71.2 प्रतिशत लोगों ने फैसला कर लिया है कि वो किसे वोट देने वाले हैं.

कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एक पसंद तो है मगर उन्होंने अभी तक फाइनल फैसला नहीं लिया है. यूपी में 19 प्रतिशत, उत्तराखंड में 25.6 प्रतिशत और पंजाब में 14.7 प्रतिशत ऐसे लोग हैं.

आप किस पार्टी या गठबंधन को वोट देने की सबसे ज़्यादा संभावना रखते हैं?
यूपी में अभी भी बीजेपी अलाइंस ही आगे चल रहा है. 41.8 प्रतिशत लोग बीजेपी गठबंधन को वोट देने की संभावना रखते हैं. समाजवादी पार्टी भी इसमें ज्यादा पीछे नहीं है. 38.7 प्रतिशत लोग समाजवादी पार्टी गठबंधन को वोट देने की संभावना रखती है. बसपा को 5.2 प्रतिशत, निर्दलीय उम्मीदवार को 4 प्रतिशत और 10 प्रतिशत लोगों ने अभी फैसला ही नहीं लिया है.

उत्तराखंड की बात करें तो बीजेपी को कांग्रेस टक्कर देने वाली है. 40.9 प्रतिशत लोग बीजेपी, 36.7 प्रतिशत लोग कांग्रेस, 1.6 प्रतिशत बसपा, 8.6 प्रतिशत उत्तराखंड क्रांति दल, 1.3 प्रतिशत आम आदमी पार्टी, निर्दलीय उम्मीदवार को 1.4 प्रतिशत वोट देने की संभावना रखते हैं. वहीं 9.6 प्रतिशत लोगों ने अभी फैसला ही नहीं लिया है.

पंजाब में आम आदमी पार्टी का ही बोलबाला है. 34 प्रतिशत लोग आम आदमी पार्टी, 30.2 प्रतिशत कांग्रेस, 12.2 प्रतिशत बीजेपी, 11.3 प्रतिशत शिरोमणि अकाली दल, 6.6 अकाली दल (वारिस पंजाब दे), निर्दलीय उम्मीदवार 1 प्रतिशत वोट देने की संभावना रखते हैं. 4.7 प्रतिशत लोग अभी कुछ नहीं कह रहे हैं.

कौन-सी पार्टी 2027 में चुनाव जीतेगी?
यूपी में 2027 में कांटे की टक्कर होने वाली है. 41.1 प्रतिशत लोगों को लगता है कि बीजेपी गठबंधन जीतेगा. वहीं 41.2 प्रतिशत लोगों को समाजवादी पार्टी गठबंधन जीतने की संभावना है. बसपा के 4.4 प्रतिशत, निर्दलीय उम्मीदवार के 2.8 प्रतिशत जीतने की संभावना है.

उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही लेकर लोगों को संभावना लग रही है. 39.7 प्रतिशत जनता के मुताबिक बीजेपी जीतेगी. 36.3 प्रतिशत लोगों को कांग्रेस, 0.8 प्रतिशत को बसपा, 9.2 प्रतिशत को उत्तराखंड क्रांति दल, 0.4 को आम आदमी पार्टी, 0.7 प्रतिशत को निर्दलीय उम्मीदवार जीतने की उम्मीद है.

पंजाब में 36.7 प्रतिशत लोगों को लगता है कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर जीतेगी. वहीं 26.8 प्रतिशत कांग्रेस, बीजेपी 13.6 प्रतिशत, शिरोमणि अकाली दल 9.6 प्रतिशत, अकाली दल(वारिस पंजाब दे) 6.2 प्रतिशत, निर्दलीय उम्मीदवार 0.9 प्रतिशत के जीतने की संभावना है. 6.1 प्रतिशत लोगों ने कहा है कि वो अभी कुछ नहीं कह सकते हैं.

ये भी पढ़ें: नेपाल बाढ़ में 300 से ज्यादा भारतीय लापता, किस राज्य के कितने? पूरा अपडेट

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
Read More
Published at : 27 Aug 2026 01:14 PM (IST)
Tags :
PUNJAB Uttarakhand UTTAR PRADESH Vidhansabha Election 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
BRICS Summit के लिए तैयार भारत, विदेश मंत्रालय ने बताया क्या है थीम?
BRICS Summit के लिए तैयार भारत, विदेश मंत्रालय ने बताया क्या है थीम?
इंडिया
यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में BJP को कहां नुकसान? सर्वे ने चौंकाया
यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में BJP को कहां नुकसान? सर्वे ने चौंकाया
इंडिया
नेशनल लॉ स्कूल ने कैंसिल किया दीक्षांत समारोह, CJI पर हुआ था विवाद
नेशनल लॉ स्कूल ने कैंसिल किया दीक्षांत समारोह, CJI पर हुआ था विवाद
इंडिया
यूपी-उत्तराखंड और पंजाब में किसकी बनेगी सरकार, किसे खतरा? सर्वे में खुलासा
यूपी-उत्तराखंड और पंजाब में किसकी बनेगी सरकार, किसे खतरा? सर्वे में खुलासा
Advertisement

वीडियोज

भाई की थाली में नकली पनीर की साजिश!
नेपाल में जल-प्रलय, भारत में रेड अलर्ट!
नेपाल में तबाही के बाद भारत पर मंडराया खतरा! कई जिलों में हाई अलर्ट
महिलाओं को तोहफा...सब वोट बैंक का चक्कर है?
महिलाओं को तोहफा या चुनावी दांव? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नेपाल बाढ़ में 300 से ज्यादा भारतीय लापता, किस राज्य के कितने? पूरा अपडेट
नेपाल बाढ़ में 300 से ज्यादा भारतीय लापता, किस राज्य के कितने? पूरा अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सर्वे: यूपी में किस गठबंधन की होगी जीत? कांटे की टक्कर में योगी को पछाड़ रहे अखिलेश
सर्वे: यूपी में किस गठबंधन की होगी जीत? कांटे की टक्कर में योगी को पछाड़ रहे अखिलेश
विश्व
नेपाल बाढ़ ग्राउंड रिपोर्ट: 'लाशें आ रही थी, बाजार बह गया'
नेपाल बाढ़ ग्राउंड रिपोर्ट: 'लाशें आ रही थी, बाजार बह गया'
क्रिकेट
सोनल दिनुषा ने फिर रचा इतिहास, वो कर दिखाया जो 67 साल में कोई नहीं कर पाया
सोनल दिनुषा ने फिर रचा इतिहास, वो कर दिखाया जो 67 साल में कोई नहीं कर पाया
बॉलीवुड
आ गया 'टॉक्सिक' का फर्स्ट रिव्यू, हर सीन में कमाल लगे यश, कियारा संग जमी केमिस्ट्री
'टॉक्सिक' की जान हैं यश, हर सीन में लगे कमाल, आ गया फर्स्ट रिव्यू
इंडिया
'खेल का मतलब सिर्फ मेडल जीतना नहीं', खेलो इंडिया डायलॉग में बोले PM मोदी
'खेल का मतलब सिर्फ मेडल जीतना नहीं', खेलो इंडिया डायलॉग में बोले PM मोदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर: गंगा बैराज पर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट गिरा, दो लोग घायल
कानपुर: गंगा बैराज पर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट गिरा, दो लोग घायल
ट्रेंडिंग
आपदा में अवसर! मलबे में बहकर आया सिलेंडर, इस शख्स ने तुरंत जमाया कब्जा
आपदा में अवसर! मलबे में बहकर आया सिलेंडर, इस शख्स ने तुरंत जमाया कब्जा
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget