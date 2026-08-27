यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में BJP को कहां नुकसान? सर्वे ने चौंकाया

यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. चुनाव के लिए जनता के साथ राजनीतिक पार्टियां भी काफी उत्सुक हैं. राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है. वहीं इस बार विपक्ष भी पूरी तैयारी करके बैठा है. जनता ने चुनाव से पहले ही अपना वोट किसे देना है ये तय कर लिया है. एक सर्वे आया है जिसमें इन तीनों राज्यों को लेकर चौंकाने वाले जवाब आए हैं.

वोट वाइब के स्टेट वाइब सर्व में इस बात का खुलासा हुआ यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में जनता किस पार्टी को वोट देना चाहती है और कौन-सी पार्टी जीतने वाली है.

क्या आपने पहले ही तय कर लिया है कि आप किसे वोट देंगे?

सर्वे में जनता से कुछ सवाल पूछे गए. उनसे पूछा गया कि क्या आपने तय कर लिया है वो किसे वोट देंगे. जवाब में चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है. यूपी में 64.4 प्रतिशत, उत्तराखंड में 52.5 प्रतिशत और पंजाब में 71.2 प्रतिशत लोगों ने फैसला कर लिया है कि वो किसे वोट देने वाले हैं.

कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एक पसंद तो है मगर उन्होंने अभी तक फाइनल फैसला नहीं लिया है. यूपी में 19 प्रतिशत, उत्तराखंड में 25.6 प्रतिशत और पंजाब में 14.7 प्रतिशत ऐसे लोग हैं.

आप किस पार्टी या गठबंधन को वोट देने की सबसे ज़्यादा संभावना रखते हैं?

यूपी में अभी भी बीजेपी अलाइंस ही आगे चल रहा है. 41.8 प्रतिशत लोग बीजेपी गठबंधन को वोट देने की संभावना रखते हैं. समाजवादी पार्टी भी इसमें ज्यादा पीछे नहीं है. 38.7 प्रतिशत लोग समाजवादी पार्टी गठबंधन को वोट देने की संभावना रखती है. बसपा को 5.2 प्रतिशत, निर्दलीय उम्मीदवार को 4 प्रतिशत और 10 प्रतिशत लोगों ने अभी फैसला ही नहीं लिया है.

उत्तराखंड की बात करें तो बीजेपी को कांग्रेस टक्कर देने वाली है. 40.9 प्रतिशत लोग बीजेपी, 36.7 प्रतिशत लोग कांग्रेस, 1.6 प्रतिशत बसपा, 8.6 प्रतिशत उत्तराखंड क्रांति दल, 1.3 प्रतिशत आम आदमी पार्टी, निर्दलीय उम्मीदवार को 1.4 प्रतिशत वोट देने की संभावना रखते हैं. वहीं 9.6 प्रतिशत लोगों ने अभी फैसला ही नहीं लिया है.

पंजाब में आम आदमी पार्टी का ही बोलबाला है. 34 प्रतिशत लोग आम आदमी पार्टी, 30.2 प्रतिशत कांग्रेस, 12.2 प्रतिशत बीजेपी, 11.3 प्रतिशत शिरोमणि अकाली दल, 6.6 अकाली दल (वारिस पंजाब दे), निर्दलीय उम्मीदवार 1 प्रतिशत वोट देने की संभावना रखते हैं. 4.7 प्रतिशत लोग अभी कुछ नहीं कह रहे हैं.

कौन-सी पार्टी 2027 में चुनाव जीतेगी?

यूपी में 2027 में कांटे की टक्कर होने वाली है. 41.1 प्रतिशत लोगों को लगता है कि बीजेपी गठबंधन जीतेगा. वहीं 41.2 प्रतिशत लोगों को समाजवादी पार्टी गठबंधन जीतने की संभावना है. बसपा के 4.4 प्रतिशत, निर्दलीय उम्मीदवार के 2.8 प्रतिशत जीतने की संभावना है.

उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही लेकर लोगों को संभावना लग रही है. 39.7 प्रतिशत जनता के मुताबिक बीजेपी जीतेगी. 36.3 प्रतिशत लोगों को कांग्रेस, 0.8 प्रतिशत को बसपा, 9.2 प्रतिशत को उत्तराखंड क्रांति दल, 0.4 को आम आदमी पार्टी, 0.7 प्रतिशत को निर्दलीय उम्मीदवार जीतने की उम्मीद है.

पंजाब में 36.7 प्रतिशत लोगों को लगता है कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर जीतेगी. वहीं 26.8 प्रतिशत कांग्रेस, बीजेपी 13.6 प्रतिशत, शिरोमणि अकाली दल 9.6 प्रतिशत, अकाली दल(वारिस पंजाब दे) 6.2 प्रतिशत, निर्दलीय उम्मीदवार 0.9 प्रतिशत के जीतने की संभावना है. 6.1 प्रतिशत लोगों ने कहा है कि वो अभी कुछ नहीं कह सकते हैं.

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