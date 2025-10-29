पानी में उतरा दरिंदा मौत के जाल में फंसा! फिर सेना ने ऐसे बचाई जान- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें इंसानियत और करुणा की मिसाल देखने को मिलती है. वीडियो में एक घायल तेंदुआ नदी के बीचों-बीच फंसा हुआ दिखाई देता है. पानी का तेज बहाव और थकावट के कारण तेंदुआ खुद को संभाल नहीं पा रहा था. लेकिन तभी कुछ वाइल्डलाइफ अधिकारी और रेस्क्यू टीम के जवान मौके पर पहुंचे और अपनी जान जोखिम में डालकर उस बेजुबान जानवर को बचा लिया. इस वीडियो ने लोगों को भावुक कर दिया है. इस खौफनाक दरिंदे को जवानों ने जिस तरह से बचाया वो हैरान कर देने वाला था.

नदी में फंसे पैंथर को बचाने पहुंचे जवान

वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि तेंदुआ आधा पानी में डूबा हुआ है और किसी नाव के किनारे पर मजबूती से पंजे टिकाकर खुद को डूबने से बचाने की कोशिश कर रहा है. उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा है. तभी एक अधिकारी धीरे-धीरे उसके पास आता है, ताकि उसे भरोसा दिलाया जा सके कि वे उसका नुकसान नहीं करेंगे. अगले ही पल अधिकारी तेंदुए के सिर पर हल्के हाथों से स्पर्श करते हैं, मानो कह रहे हों “डरो मत, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं.” यह पल इतना भावुक है कि देखने वाला हर शख्स थम जाता है.

Rescuers in Brazil pulled an injured jaguar from the Rio Negro after finding it struggling to stay afloat with gunshot wounds. ⁣ ⁣ The big cat is now receiving care from wildlife specialists. pic.twitter.com/9jPodOQbRQ — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) October 9, 2025

पैंथर ने नहीं किया किसी पर भी हमला

इसके बाद रेस्क्यू टीम मिलकर धीरे-धीरे तेंदुए को नाव में खींच लेती है. तेंदुआ थका हुआ और घायल होने के बावजूद टीम पर हमला नहीं करता, बल्कि उनकी बातों पर भरोसा करता है. टीम के सदस्यों ने बेहद सावधानी से उसे रस्सी की मदद से खींचकर सुरक्षित नाव से उसे सटाया और उसे अपने साथ ले गए. जैसे ही तेंदुआ नाव के पास आता है, वह शांत होकर बैठ जाता है, मानो समझ गया हो कि अब वह सुरक्षित है.

यूजर्स बोले, सावधानी बेहद जरूरी

वीडियो को @AMAZlNGNATURE नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...जान पर बन आई तो इसने जवानों को नुकसान नहीं पहुंचाया. एक और यूजर ने लिखा...पैंथर खतरनाक जानवर है, जवानों को होशियारी बरतनी चाहिए. तो वहीं एक और यूज ने लिखा...दिल खुश हो गया वीडियो देखकर.

