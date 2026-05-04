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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: भारतीय रेलवे की विदेशी महिला ने की तारीफ, यात्रियों संग पढ़ा हनुमान चालीसा, वीडियो वायरल

Video: भारतीय रेलवे की विदेशी महिला ने की तारीफ, यात्रियों संग पढ़ा हनुमान चालीसा, वीडियो वायरल

Viral video: भारतीय ट्रेन में सफर कर रही ऑस्ट्रियाई महिला को डर की जगह मिला अपनापन, हनुमान चालीसा के बीच ऐसा बदला अनुभव कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 04 May 2026 08:39 AM (IST)
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भारतीय रेलवे को यूं ही देश की लाइफलाइन नहीं कहा जाता. हर दिन लाखों लोग इसी के सहारे अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं. लेकिन विदेशियों के लिए यह सफर अक्सर थोड़ा मुश्किल और अनजाना माना जाता है. कई बार उन्हें भीड़, टिकट और माहौल को लेकर डर भी रहता है. लेकिन इन दिनों एक विदेशी महिला का अनुभव सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसने भारत को लेकर बनी सारी धारणाओं को बदल कर रख दिया है. इस कहानी में डर नहीं, बल्कि अपनापन, भक्ति और इंसानियत नजर आती है.

विदेशी महिला का अनोखा अनुभव

ऑस्ट्रिया की ट्रैवलर चियारा ने अपने भारत यात्रा का एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वह स्लीपर क्लास ट्रेन में सफर करती नजर आती हैं. वहां कुछ महिलाएं हनुमान चालीसा का पाठ कर रही होती हैं और चियारा भी उनके साथ जुड़ जाती हैं. इस दौरान माहौल इतना शांत और सकारात्मक होता है कि उनका डर पूरी तरह खत्म हो जाता है.

 
 
 
 
 
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वीडियो में दिखा असली भारत

चियारा ने अपने पोस्ट में बताया कि उन्होंने भारत में करीब 17 ट्रेन यात्राएं की हैं, जिनमें स्लीपर क्लास, 3AC और जनरल क्लास तक शामिल हैं. यहां तक कि एक यात्रा 42 घंटे लंबी भी रही. फिर भी उन्हें एक भी खराब अनुभव नहीं हुआ. उन्होंने लिखा कि उन्हें खतरे की उम्मीद थी, लेकिन बदले में लोगों ने उन्हें खाना और अपनापन दिया. वीडियो में साफ दिखता है कि कैसे भारतीय महिलाएं उन्हें अपने साथ जोड़ लेती हैं और माहौल पूरी तरह से भावुक और खूबसूरत बन जाता है.

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सोशल मीडिया रिएक्शन

इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और हजारों यूजर्स ने इसे पसंद किया है. लोग कमेंट कर रहे हैं कि “जब कोई हनुमान चालीसा गाता है तो वहां सिर्फ प्यार होता है”. कुछ यूजर्स ने उन्हें वृंदावन घूमने की सलाह दी तो कुछ ने भारतीय रेलवे की मदद प्रणाली की तारीफ की. कई लोगों ने कहा कि यह वीडियो भारत की असली तस्वीर दिखाता है, जहां अजनबी भी अपनों जैसा व्यवहार करते हैं.

यह भी पढ़ें: Viral Video: स्पीड ब्रेकर पर दीदी की हाई जंप... स्कूटी सवार लड़की हवा में उछली, फिर... देखें वायरल वीडियो

Published at : 04 May 2026 08:39 AM (IST)
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