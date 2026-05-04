(Source: ECI/ABP News)
'पायल की खनक से जागेंगे सजना' हसीन भाभी ने हरियाणवी गानों पर लूटी महफिल, ठुमकों ने बनाया दीवाना
Viral bhabhi ka Dance: हरियाणवी गाने ‘पायल की खनक से जागेंगे सजना’ पर भाभी के जबरदस्त ठुमकों ने इंटरनेट पर धूम मचा दी, वीडियो देख यूजर्स हो गए दीवाने.
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग बस एक ही बात कह रहे हैं- भाई क्या बात है. देसी अंदाज, साड़ी का स्वैग और हरियाणवी गाने की बीट, इन तीनों का ऐसा तगड़ा कॉम्बिनेशन बना है कि वीडियो देखते ही दिल खुश हो जाता है. इस वायरल क्लिप में एक भाभी ने ‘पायल की खनक से जागेंगे सजना’ गाने पर जो ठुमके लगाए हैं, उसने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया है.लोग उनके एक्सप्रेशन, उनकी लचक और उनके कॉन्फिडेंस के फैन हो गए हैं.
देसी अंदाज में भाभी ने किया धमाका
वीडियो में देखा जा सकता है कि भाभी साड़ी पहनकर पूरी मस्ती में डांस कर रही हैं. उनका हर मूव गाने की बीट पर एकदम फिट बैठ रहा है. साड़ी में भी जिस तरह से उन्होंने अपने स्टेप्स को कैरी किया है, वो लोगों को खूब पसंद आ रहा है. पास में खड़ी दूसरी महिलाएं भी उन्हें देखकर मुस्कुरा रही हैं और माहौल पूरी तरह से देसी फन में बदल जाता है.
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वीडियो में दिखा पूरा जलवा
जैसे-जैसे गाना आगे बढ़ता है, भाभी के ठुमके और भी ज्यादा जबरदस्त होते जाते हैं. उनकी कमर की लचक और चेहरे के एक्सप्रेशन वीडियो को और खास बना देते हैं. वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि वो किसी फंक्शन या घर के माहौल में खुलकर एंजॉय कर रही हैं. यही नेचुरल अंदाज लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है.
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सोशल मीडिया भी हुआ दीवाना
इस वीडियो ने इंटरनेट पर आग लगा दी है. यूजर्स कमेंट कर रहे हैं “भाभी ने तो दिल जीत लिया” तो कोई लिख रहा है “ऐसा डांस रोज देखना चाहिए”. कई लोग उनके कॉन्फिडेंस और देसी स्टाइल की तारीफ कर रहे हैं.वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे बार-बार देखकर शेयर कर रहे हैं. वीडियो को hemachoudhary986 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.
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Source: IOCL