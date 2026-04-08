खाना खा रहे थे मेहमान, तभी आई तूफानी आंधी...पल भर में उड़ गया शादी का पांडाल, मच गई चीख-पुकार

शादी का दिन हर परिवार के लिए सबसे खास होता है. सालों की मेहनत, सपनों की सजावट और खुशियों का वो पल, जिसका इंतजार हर मां-बाप करते हैं. हर कोना रोशनी से जगमगाता है, मेहमानों की चहल-पहल होती है और माहौल में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होती हैं. लेकिन जरा सोचिए, अगर इसी खुशी के मौके पर अचानक आसमान से आफत टूट पड़े तो क्या होगा. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो कुछ ऐसा ही मंजर दिखा रहा है, जहां एक पल में हंसी-खुशी का माहौल चीख-पुकार में बदल गया.

शादी में खाना खा रहे थे मेहमान, तभी आया तूफान

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी समारोह में मेहमान आराम से कुर्सियों पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं. हर कोई अपने में मस्त नजर आता है. तभी अचानक मौसम करवट लेता है और तेज आंधी चलने लगती है. पहले तो लोग इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में हालात बेकाबू हो जाते हैं.

लाखों अरमान और सालों की मेहनत, एक तरफ बेटी की शादी और दूसरी तरफ ये बेरहम मौसम। pic.twitter.com/7XKP0OPKER — छपरा जिला 🇮🇳 (@ChapraZila) April 8, 2026

देखते ही देखते उड़ गया पूरा पांडाल

तेज हवाओं का असर इतना खतरनाक होता है कि पूरा पांडाल हिलने लगता है. लोहे के पाइप, टेंट और सजावट के सामान हवा में उड़ने लगते हैं. कुछ ही पलों में पूरा पांडाल उखड़कर गिर जाता है. जो लोग खाना खा रहे थे, वे अचानक इस मंजर को देखकर दहशत में आ जाते हैं.

जान बचाने के लिए इधर-उधर भागे लोग

जैसे ही पांडाल गिरता है, वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगते हैं. बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सब घबरा जाते हैं. वीडियो में अफरा-तफरी का ऐसा माहौल दिखता है कि हर कोई खुद को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: कार चला रहीं दीदी ने ठोक दी बाइक, फिर सड़क पर जमकर हुआ कलेश; वीडियो वायरल

एक तरफ शादी, दूसरी तरफ टूटा सपना

यह घटना उस परिवार के लिए एक बड़ा झटका है. जिस शादी के लिए सालों से तैयारी हो रही थी, वो एक पल में बिखरती नजर आई. सोशल मीडिया ऐसे कई वीडियो से भरा पड़ा है जहां मौसम अचानक करवट लेता है और लाखों की सेविंग को पल भर में आग लगा देता है. हजारों सपने और कई उम्मीदें जिस दिन से दूल्हा दुल्हन को होती है वही उन्हें धोखा दे जाता है.

यूजर्स बोले, किस्मत का लिखा कौन टाले

वीडियो को छपरा जिला नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बाप की जिंदगीभर की कमाई गई. एक और यूजर ने लिखा...बेचारे दूल्हा दुल्हन के सपने भी हवा हो गए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...जो किस्मत में होता है वो हो ही जाता है.

यह भी पढ़ें: Viral video: अरे, यह तो प्लेटफॉर्म ही चलने लगा! रेलवे ट्रैक का यह वीडियो उड़ा रहा हर किसी के होश