Video: पहले जमकर कूटा, फिर निब्बा-निब्बी की करा दी शादी, तालियां भी बजाईं, वीडियो वायरल
Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक को कमरे में पीटा गया और बाद में युवक की प्रेमिका से शादी कराई गई. पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अजीबोगरीब वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक को कमरे में मौजूद कुछ लोग बेरहमी से पीट रहे हैं, जबकि पीछे उसकी प्रेमिका खड़ी हुई है. बताया जा रहा है कि यह लड़की वही है जिससे युवक प्यार करता था और दोनों एक-दूसरे से शादी करना चाहते थे.
व्यक्ति ने डंडी से युवक की पिटाई की
वीडियो में दिख रहा है कि कमरे में काफी लोग मौजूद हैं. एक व्यक्ति हाथ में डंडी लिए युवक को लगातार मार रहा है, जबकि कुछ लोग यह सब देख रहे हैं और हंस रहे हैं. इस दौरान लड़की घबराई हुई खड़ी रहती है और युवक को छुड़ाने की कोशिश भी नहीं करती. कुछ देर बाद माहौल पूरी तरह बदल जाता है, वही लोग जो युवक को पीट रहे थे, अब उसी की लड़की से शादी कराने की तैयारी करने लगते हैं.
Wedding Album Goalsss😩 pic.twitter.com/KzXpH5m86M— rareindianclips (@rareindianclips) October 5, 2025
वीडियो के अगले हिस्से में देखा जा सकता है आसपास खड़े लोग शादी की रस्में पूरी करा रहे हैं. किसी ने गले में माला डालवाई, तो किसी ने सिंदूर की रस्म पूरी कराई. पूरी घटना को वहां मौजूद कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया और अब यही वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है.
समाज के डर से करवाई शादी
बताया जा रहा है कि यह शादी समाज के डर से करवाई गई थी. लड़की के घरवालों को डर था कि अगर दोनों के रिश्ते की बात खुली तो बदनामी होगी, इसलिए उन्होंने पहले युवक को सजा दी और फिर शादी करवा दी. इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग सोशल मीडिया पर नाराजगी जता रहे हैं.
