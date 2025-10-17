Video: महिला की घिनौनी करतूत कैमरे में कैद, साइड से गुजरती ट्रेन के लोको पायलट को मारा पत्थर

Video: सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक महिला चलती ट्रेन में पत्थर हाथ में लिए खड़ी हुई है. जैसे ही दूसरी ट्रेन पास से गुजरती है, वह अचानक उस ट्रेन के लोको पायलट पर पत्थर फेंक देती है. पत्थर सीधे इंजन की खिड़की से टकराता है और लोको पायलट बाल-बाल बच जाता है. यह घटना इतनी अचानक हुई कि वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए. बताया जा रहा है कि यह वीडियो मुंबई में लोकल ट्रेन का है.

पत्थर फेंकने के बाद महिला ने दिखाई उंगली

वीडियो में साफ दिखाई देता है कि महिला पहले से ही कुछ गुस्से में है और ट्रेन की खिड़की के पास खड़ी है. जैसे ही दूसरी ट्रेन उसके सामने आती है, वह पत्थर जोर से फेंकती है और फिर कुछ बड़बड़ाने लगती है. उसके बाद वह दूसरी ट्रेन की ओर उंगली दिखाकर कुछ कहती नजर आती है. वीडियो रिकॉर्ड करने वाले यात्रियों ने बताया कि महिला का व्यवहार शुरू से ही अजीब था और वह बिना किसी वजह के आसपास के लोगों पर चिल्ला रही थी.

लोको पायलट ने दर्ज कराई शिकायत

घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल ने मामले को गंभीरता से लिया है. अधिकारी वीडियो के आधार पर महिला की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं. यह घटना कहां की है, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है. लोको पायलट की तरफ से भी शिकायत दर्ज की गई है.

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अगर पत्थर सीधे लोको पायलट को लगता, तो गंभीर हादसा हो सकता था. रेलवे विभाग ने यात्रियों से अपील की है कि इस तरह की हरकतें बेहद खतरनाक हैं और ऐसे लोगों की जानकारी तुरंत रेलवे पुलिस को दें.