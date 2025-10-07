Video: बन गई 'आखिरी' रील! ट्रेन पर स्टंट कर रहा था युवक, खंभे से टकराया, वीडियो वायरल

Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़का चलती ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर रील बनाने की कोशिश कर रहा था. वह ट्रेन के गेट पर झूलते हुए कभी बाहर की ओर हाथ निकाल रहा था, कभी डांस कर रहा था, जिससे वीडियो अच्छा लगे. लेकिन कुछ ही सेकंड में यह मजाक मौत में बदल गया.

खंभे से टकराने से लड़का ट्रेन के नीचे गिरा

वीडियो में साफ दिख रहा है कि लड़का कैमरे की ओर देखकर पोज दे रहा था और पीछे आती चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा था. जैसे ही उसने मुड़कर पीछे देखा, उसके सामने अचानक एक खंभा आ गया. तेज रफ्तार ट्रेन में खंभे से टकराने के बाद युवक का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे ट्रेन के नीचे गिर गया.

गिरते ही उसका दोस्त, जो वीडियो बना रहा था, जोर-जोर से उसे पुकारने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. बताया जा रहा है कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

यह हादसा देखकर लोग हैरान हैं और सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोगों ने लिखा कि रील बनाने के चक्कर में आजकल के युवा अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं. रेल विभाग ने भी इस वीडियो पर संज्ञान लेते हुए चेतावनी जारी की है कि चलती ट्रेन में दरवाजे पर खड़े होना या वीडियो बनाना बेहद खतरनाक और गैरकानूनी है.