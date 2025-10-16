Japan Metro: सोशल मीडिया पर लड़ाई का एक अनोखा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन इस बार यह वीडियो दिल्ली मेट्रो का नहीं बल्कि जापान की मेट्रो ट्रेन का है. आमतौर पर जापान अपनी अनुशासन और शांति के लिए जाना जाता है, लेकिन इस वीडियो में जो दृश्य सामने आया, उसने लोगों को हैरान कर दिया है.

मेट्रो कोच में मची अफरा-तफरी

वीडियो में देखा जा सकता है कि जापान की मेट्रो में दो लड़कियां आपस में छाता लेकर लड़ाई कर रही हैं. एक लड़की सीट पर बैठी हुई है जबकि दूसरी लड़की उसके सामने खड़ी है. दोनों के हाथ में छाता है और अचानक वे एक-दूसरे पर हमला करने लगती हैं. देखते ही देखते मेट्रो कोच में अफरा-तफरी मच जाती है.

पास ही एक दूसरी महिला अपनी गोद में छोटे बच्चे के साथ बैठी होती है. वह दोनों को रोकने की कोशिश करती है, जिससे झगड़ा खत्म हो जाए, लेकिन दोनों लड़कियां रुकने का नाम नहीं लेतीं. छातों से मारते-मारते बात इतनी बढ़ जाती है कि बैठे हुए बच्चे को भी हल्की लग जाती है. यह देखकर आसपास के यात्री भी घबरा जाते हैं.

वीडियो देख सामने आए लोगों के रिएक्शन

कुछ देर बाद बैठी लड़की खड़ी हुई लड़की को जबरदस्ती उसकी सीट पर बिठा देती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन गुस्से में भरी दूसरी लड़की फिर भी उसे मारती रहती है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों के बीच झगड़ा काफी गंभीर था, हालांकि यह अब तक साफ नहीं हो सका है कि इस झगड़े की वजह क्या थी.

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं. किसी ने कहा कि यह देखकर विश्वास नहीं होता कि यह जापान की मेट्रो है, जहां लोग आमतौर पर बहुत अनुशासित माने जाते हैं. वहीं, कुछ लोगों ने लिखा कि अब तो मेट्रो में शांति कहीं नहीं बची, चाहे दिल्ली हो या जापान.