Video: खुद पर सहे कई हमले, बावजूद लिजार्ड को सांप के चुंगल से छुड़ा लाई दूसरी लिजार्ड, वीडियो वायरल
Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा गया कि एक सांप ने एक लिजार्ड को पकड़ लिया था. तभी उसकी साथी लिजार्ड आई और बहादुरी से सांप पर हमला कर दिया. लोगों ने इसे दोस्ती की मिसाल बताया.
Two lizards Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई हैरान है. यह वीडियो इंसानों की नहीं, बल्कि जानवरों की दुनिया से जुड़ा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पत्थर की बड़ी चट्टान पर एक सांप ने एक लिजार्ड को अपने कब्जे में कर रखा है. सांप ने उसे कसकर जकड़ लिया था और धीरे-धीरे उसे निगलने की कोशिश कर रहा था.
दोस्त की जान बचाने के लिए सांप से नहीं डरी लिजार्ड
लिजार्ड की हालत बहुत खराब होती दिख रही थी. तभी अचानक वहां दूसरी दोस्त लिजार्ड आती है. जैसे ही उसने अपनी साथी को संकट में देखा, वह बिना डरे सीधे सांप पर हमला करने लगी. आमतौर पर लिजार्ड सांप से दूर भाग जाती हैं, लेकिन इस वीडियो में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला.
Make a friend like this,— Science girl (@gunsnrosesgirl3) September 24, 2025
who is there in tough times
pic.twitter.com/KXdYvBBUS4
वीडियो में साफ दिख रहा है कि दूसरी लिजार्ड पूरी ताकत से सांप को धक्का देती है और कई बार उसके शरीर पर झपटती है. सांप पहले तो हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लगातार हमले के बाद वह संतुलन खो बैठता है और चट्टान से नीचे गिर जाता है. इस दौरान पहली लिजार्ड को मौका मिल जाता है और वह तुरंत सांप के शिकंजे से आजाद होकर भाग जाती है.
वीडियो बना दोस्ती की असली मिसाल
यह वीडियो देखने के बाद लोग हैरान हैं और लिजार्ड की बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर यूजर्स कह रहे हैं कि जानवर भी दोस्ती निभाने में पीछे नहीं रहते. एक यूजर ने लिखा – यह असली दोस्ती की मिसाल है, जहां जान बचाने के लिए साथी जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटा.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL