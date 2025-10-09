Video: विनाश नजदीक है! सड़क पर मरा मोर, उसके पंख नोचते दिखे लोग, वीडियो देख फट जाएगा कलेजा!
Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में सड़क पर मरा पड़ा मोर दिखाई देता है. हैरानी की बात यह रही कि लोग रुककर उसकी मदद करने के बजाय उसके पंख नोचने लगे. देखें वायरल वीडियो.
Video: सोशल मीडिया पर एक बेहद विचलित करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और नाराज भी. वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क के किनारे एक मरा हुआ मोर पड़ा हुआ था. यह दृश्य किसी व्यस्त इलाके का लग रहा है, जहां से गाड़ियां आ-जा रही थीं. लेकिन लोगों की हरकत ने मानवता पर सवाल खड़ा कर दिया.
एक के बाद एक कई लोगों ने की क्रूरता
वीडियो में साफ दिखता है कि जैसे ही कुछ लोग वहां से गुजरते हैं, वे अपनी गाड़ियों को रोकते हैं. पहले तो ऐसा लगता है कि शायद वे मरे हुए मोर को सड़क से हटाने या उसकी मदद करने आए हैं, लेकिन अगला दृश्य देखकर सब दंग रह जाते हैं. कुछ लोग अपनी बाइक से उतरकर मोर के पंख नोचने लगते हैं.
कभी मोर को नाचते देखा था… आज उसे यूँ ज़मीन पर गिरा देखा। 💔— Adv RK Mathur (@AdvRKmathur) October 8, 2025
लोग उसके पंख निकालकर ले जा रहे हैं — जैसे वो कोई चीज़ हो, जीव नहीं।
क्या हम इतना पत्थरदिल हो गए हैं?
प्रकृति खिलौना नहीं, जीवन है। 🕊️ pic.twitter.com/tIuSRqPk2w
एक व्यक्ति झुककर उसके सुंदर पंख निकालता है और उन्हें अपने बैग में रख लेता है और फिर धीरे-धीरे वहां जितने भी लोग मौजूद थे उन्होंने भी मर के पंख नोचना शुरु किया. कुछ दूसरे लोग आसपास खड़े होकर तमाशा देखते रहते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करता. वीडियो बना रहे शख्स ने भी इस घटना को कैमरे में कैद कर लिया, जिससे यह मामला अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.
इंसानियत नहीं, लालच की हद है- वीडियो पर यूजर्स
वीडियो वायरल होने के बाद नेटिजन्स ने गुस्सा जाहिर किया है. कई यूजर्स ने लिखा, यह इंसानियत नहीं, लालच की हद है. वहीं कुछ लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. लोगों का कहना है कि यह न केवल अमानवीय हरकत है बल्कि वन्यजीव संरक्षण कानून का उल्लंघन भी है.
