Road Accident: सोशल मीडिया पर एक बेहद खतरनाक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया है. यह वीडियो सड़क सुरक्षा और मोबाइल फोन की लत को लेकर एक बड़ी सीख देता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स मोबाइल में इतना खोया हुआ था कि उसे अपने आस-पास की कोई परवाह नहीं थी. वह सड़क पार करते हुए भी फोन में व्यस्त रहा और बीच सड़क पर जाकर रुक गया.

टक्कर लगने से कुछ फीट ऊपर उछला शख्स

शख्स वहीं खड़े होकर मोबाइल चलाने लगा, मानो सड़क उसके लिए कोई खतरा ही नहीं हो. तभी सामने से तेज रफ्तार में एक कार आती है और उसे जोरदार टक्कर मार देती है. टक्कर इतनी भयानक थी कि शख्स उछलकर हवा में कुछ फीट ऊपर चला गया और फिर जोर से सड़क पर आ गिरा. वहां मौजूद लोग यह दृश्य देखकर सन्न रह गए.

टक्कर के बाद कार वहीं रुक गई और आस-पास के लोग तुरंत घायल व्यक्ति की मदद के लिए दौड़ पड़े. बताया जा रहा है कि शख्स को सिर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं और उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

शख्स को अस्पताल में कराया भर्ती

बताया जा रहा है कि शख्स को सिर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं और उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वीडियो देखने के बाद लोग सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कोई कह रहा है कि मोबाइल ने इंसान की सोच छीन ली है, तो कोई लिख रहा है, थोड़ी सी लापरवाही, जानलेवा साबित हो सकती है.