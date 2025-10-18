Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक स्कूटी हादसे का शिकार हो जाती है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की स्कूटी पर बैठी हुई है और उसके पास एक लड़का खड़ा है. लड़का स्कूटी में कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक लड़की ने स्कूटी का एक्सेलरेटर दबा दिया. जिसके बाद लड़की एक कार में टक्कर मारते हुए सीधे दीवार से टकरा जाती है.

संतुलन बिगड़ने से कार से टकराई स्कूटी

जैसे ही लड़की ने एक्सीलेटर दबाया, स्कूटी का नियंत्रण अचानक खो गया और वह तेज गति से सड़क की ओर बढ़ने लगी. स्कूटी इतनी तेजी से बढ़ी कि सड़क के किनारे धुलाई की जा रही दो कारों के पास पहुंच गई. इस बीच लड़का दौड़ते हुए लड़की को संभालने और उसे बचाने की कोशिश कर रहा था. लेकिन स्कूटी का संतुलन बिगड़ गया और वह दूसरी कार से टकरा गई.

हादसे के दौरान स्कूटी और कार दोनों को हल्का नुकसान हुआ. लड़की भी डर के मारे चौंक गई और कुछ मामूली चोटें आईं. जैसे ही स्कूटी कार से टकराई, लड़का तुरंत दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा और लड़की को सुरक्षित करने की कोशिश की.

वीडियो देखकर लोगों ने किए कमेंट

वीडियो में यह नजारा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि किस तरह अचानक हुई गलती और तेज गति ने एक खतरनाक स्थिति पैदा कर दी. आसपास मौजूद लोग भी तुरंत मदद के लिए दौड़े और स्थिति को संभालने में योगदान दिया. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को देखकर हैरान हैं. लोग कह रहे हैं कि यह हादसा भाग्य से कम गंभीर हुआ क्योंकि लड़की को ज्यादा चोट नहीं आई.