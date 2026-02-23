हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
"ईंट का जवाब पत्थर से" दुल्हन ने फेंक कर मारी दूल्हे को वरमाला, फिर दूल्हे ने ऐसे लिया बदला, वीडियो वायरल

वीडियो में दुल्हन का रवैया देखकर लोग हैरान रह गए, तो वहीं दूल्हे की प्रतिक्रिया ने भी माहौल को पल भर में बदल दिया. अब यह वीडियो इंटरनेट पर बहस का मुद्दा बन चुका है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 23 Feb 2026 07:38 PM (IST)
Preferred Sources

शादी का दिन हर किसी की जिंदगी का सबसे खास दिन माना जाता है. हंसी-खुशी, संगीत और रस्मों के बीच दो लोग एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं. लेकिन कभी-कभी इसी खुशी के माहौल में ऐसा कुछ हो जाता है जो पूरे समारोह का रंग बदल देता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वरमाला की रस्म के दौरान दूल्हा-दुल्हन के बीच अजीब सा टकराव देखने को मिला. वीडियो में दुल्हन का रवैया देखकर लोग हैरान रह गए, तो वहीं दूल्हे की प्रतिक्रिया ने भी माहौल को पल भर में बदल दिया. अब यह वीडियो इंटरनेट पर बहस का मुद्दा बन चुका है और यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

दुल्हन ने दूल्हे के गले में फेंकी वरमाला

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी समारोह के दौरान स्टेज पर दोनों परिवारों के लोग और मेहमान मौजूद हैं. वरमाला की रस्म शुरू होने वाली है और सबकी नजरें दूल्हा-दुल्हन पर टिकी हैं. इसी दौरान दुल्हन का चेहरा कुछ गंभीर नजर आता है. जब दुल्हन को दूल्हे को वरमाला पहनानी होती है, तो वह बड़े ही बेरुखी भरे अंदाज में माला को गले में डालने के बजाय फेंक देती है. यह देखकर वहां मौजूद लोग भी चौंक जाते हैं.

दूल्हे ने पत्थर से दिया ईंट का जवाब

दुल्हन के इस व्यवहार के बाद दूल्हा भी पीछे नहीं हटता. वह भी उसी अंदाज में माला को उठाकर दुल्हन के गले में पहनाने के बजाय फेंक देता है. इस घटना के बाद माहौल कुछ पल के लिए असहज हो जाता है. वीडियो में साफ दिखता है कि दुल्हन का चेहरा उतर जाता है और उसे शायद अपनी हरकत का अहसास होने लगता है. मेहमानों के चेहरे पर भी हैरानी साफ झलकती है.

यूजर्स ने ले लिए मजे

वीडियो को @ChapraZila नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइख भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...विवाह के बाद पुरुष का जीवन कठिन होता है मित्तर. एक और यूजर ने लिखा...ऐसे लड़कियों को उनके पसंदीदा मर्द के साथ ही ब्याह देना चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...दूल्हे को शादी ही तोड़ देनी चाहिए.

Published at : 23 Feb 2026 07:38 PM (IST)
Indian Wedding TRENDING VIRAL VIDEO
