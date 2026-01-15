Python Viral video: सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला और मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है. जिसे देखकर लोग परेशान भी हैं और हंस भी रहे हैं. वीडियो में साफ दिखाई पड़ता है कि एक ट्रक सड़क पर चल रहा है, जो ऊपर से पूरी तरह से लकड़ियों से भरा हुआ है. ट्रक अपनी गति में आगे बढ़ रहा है, तभी अचानक लकड़ियों के बीच छिपा एक अजगर सीधे चलती ट्रक से धराम से सड़क पर गिर जाता है.

जान बचाने की कोशिश में नाले की ओर बढ़ा अजगर

अक्सर लोग इस बात को मानते हैं कि जान बच गई इसका मतलब है कि किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन अजगर के साथ एकदम से उलटा हुआ. ट्रक से गिरने के बाद अजगर इधर-उधर नहीं भागता है, बल्कि वह सीधे नाले की तरफ जाते दिखाई पड़ता है.

जब दिन खराब हो तो ट्रक से गिरो या नाले में जाओ, शिकारी तैयार बैठा है।😂



गलत वक्त पर गलत जगह गिरना इसे ही कहते हैं।देखिए अंत में क्या हुआ। 👇 pic.twitter.com/qNXiqhpH2g — Shagufta khan (@Digital_khan01) January 14, 2026

शायद अजगर ने सोचा कि नाला ही मेरे लिए सेफ जगह है जिससे वहां छिपकर जान बचाई जा सकती है, लेकिन कहते हैं ना—जब बुरा वक्त चल रहा हो तो सही फैसला भी गलत साबित हो जाता है.

जैसे ही अजगर नाले की तरफ जाता है, वहां पहले से नाले में मौजूद छुछंदर (नेवला) अजगर को देखते ही पकड़ लेता है. कुछ ही सेकंड में पूरा मामला खत्म हो जाता है. ट्रक से गिरने के बाद अजगर ने जहां राहत की सांस ली होगी, वहीं उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि नीचे मौत उसका बेसब्री से इंतजार कर रही है.

मजाकिया कमेंट्स में भी छिपा डर, वायरल क्लिप पर बंटे रिएक्शन

“जब दिन खराब हो तो ट्रक से गिरो या नाले में जाओ, शिकारी तैयार बैठा है.“ वहीं किसी ने कहा, “इसे कहते हैं गलत वक्त पर गलत जगह गिरना।” एक अन्य यूजर ने टिप्पणी की, “जब बुरा समय चल रहा हो तो बचने की कोशिश भी जानलेवा साबित हो जाती है.