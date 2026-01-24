आग पर सिलेंडर रखकर सिगरेट पीता दिखा शख्स, वीडियो देख बोले लोग- यमराज छुट्टी पर हैं! 

Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कभी-कभी ऐसे खौफनाक वीडियो वायरल होते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान और चौंक जाते हैं. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स अपनी जान जोखिम में डालते हुए दिखाई दे रहा है.

वीडियो के मुताबिक एक शख्स चालू गैस पर सिलेंडर रखकर उसे एक हाथ से पकड़ रहा था और दूसरे हाथ से सिगरेट पी रहा था. यह दृश्य देखकर कोई भी दंग रह जाए. व्यक्ति के इस कदम में ऐसा आत्मविश्वास और डर की कमी थी, मानो उसे मौत से बिल्कुल भी डर नहीं है.

वीडियो में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह घटना किसी सुनसान जगह पर नहीं बलकि एक समारोह के दौरान हुई, जहां आसपास काफी लोग मौजूद थे और खाना खा रहे थे. लोगों की मौजूदगी में भी वह शख्स इस खतरनाक हरकत को जारी रखे हुए था. सोशल मीडिया पर वीडियो को देखने के बाद लोग उसकी इस नादानी और जोखिम भरे व्यवहार को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

Meanwhile in India pic.twitter.com/OM2grKxRNL — NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) January 23, 2026

वीडियो वायरल क्यों हुआ?

वीडियो वायरल होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इसमें दिखाया गया खतरनाक अंदाज आमतौर पर लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था. अक्सर हमने सुना है कि गैस आग के संपर्क में आने पर ब्लास्ट कर सकती है. ऐसे खतरनाक और असामान्य दृश्य लोगों का ध्यान अपनी ओर तुरंत खींचते हैं. सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो तेजी से वायरल होते हैं क्योंकि लोग इन्हें देखकर हैरान होते हैं, डरते हैं या फिर मजाकिया टिप्पणियां करते हैं.

सोशल मीडिया पर यूजर्स की प्रतिक्रियाएं

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने तीखी टिप्पणियां की. एक यूजर ने लिखा “कोई उसके खिलाफ कार्रवाई करता है.”

एक दूसरे यूजर ने इस घटना को थोड़ा तकनीकी नजरिए से समझाते हुए लिखा “अगर आपको नहीं पता तो बता दूं! सर्दियों में ठंड के कारण सिलेंडरों में गैस जम जाती है, इसलिए लोग सिलेंडरों को गर्म करने का विकल्प चुनते हैं और यह तरीका काम भी करता है. खैर, गैस ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी है! हा...” एक अन्य यूजर ने कमेंट किया “मुझे इसके बारे में पता नहीं था, हाहा, लेकिन यह निश्चित रूप से इसमें गैस फंस जाने के कारण हुआ होगा.”