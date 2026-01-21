हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: शख्स ने बुजुर्ग महिला को लौटाया खोया फोन, उसका रिएक्शन हुआ वायरल, यूजर्स भी दे रहे दुआएं

Viral Video: इंदौर स्टेशन पर एक व्यक्ति ने ईमानदारी का उदाहरण पेश किया और महिला का खोया हुआ फोन लौटाया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों का दिल जीत लिया है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 21 Jan 2026 02:58 PM (IST)
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में बेहद खूबसूरत और ईमानदारी भरा पल कैद हुआ है, जिसे देखकर सोशल मीडिया पर लोग तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहे. इंदौर स्टेशन पर घटी इस घटना में एक शख्स ने खोया हुआ फोन परेशान महिला को लौटा दिया. 

रघु अहिरवार नाम के इस शख्स को एक फोन मिला. रघु अहिरवार यह भी रिकॉर्ड किया कि कैसे उसने मालिक का पता लगाया और आखिरकार फोन उस महिला को लौटा दिया, जिसे फोन पाकर वह महिला फूट-फूटकर रोने लगी. उसने अहिरवार को आशीर्वाद देते हुए कहा, "भगवान तेरा भला करे".

 

 
 
 
 
 
खोए फोन की तलाश और इंसानियत की मिसाल

रघु अहिरवार को थाने में एक खुला हुआ फोन पाया. उसने कॉल लॉग और फोन में मौजूद जानकारी की मदद से मालिक का पता लगाया. इसके बाद उसने मालिक को थाने के बाहर ढूंढ निकाला और फोन लौटा दिया.

महिला की खुशी और आभार देखकर वहां मौजूद लोग भी भावुक हो गए. यह वीडियो उस समय रिकॉर्ड किया गया जब फोन महिला को लौटाया जा रहा था.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

इस पुनर्मिलन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, और कई लोग अहिरवार की ईमानदारी की तारीफ कर रहे हैं. वीडियो को 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है और 281,000 से अधिक यूजर्स ने पोस्ट को लाइक किया है.

एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा, "अच्छा काम किया भाई." एक दूसरे यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा."अगर हर कोई ऐसा करे तो दुनिया एक बेहतर जगह बन जाएगी." एक तीसरे यूजर ने कहा "मेरे भाई, मानवता अभी भी जीवित है." 

Published at : 21 Jan 2026 02:58 PM (IST)
इंडिया
Embed widget