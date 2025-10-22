हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगअद्भुत... अलौकिक... आश्चर्य... हिंदू भजन पर लड़की ने किया जोरदार नृत्य, वीडियो देख आप भी करेंगे नमन

अद्भुत... अलौकिक... आश्चर्य... हिंदू भजन पर लड़की ने किया जोरदार नृत्य, वीडियो देख आप भी करेंगे नमन

हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है. ये वीडियो खास है, क्योंकि इसमें एक युवा लड़की बेहद सुंदर तरीके से एक भक्ति गीत, यानी एक हिंदू भजन की धुन पर नृत्य कर रही है.

By : मानसी उपाध्याय | Edited By: मानसी | Updated at : 22 Oct 2025 01:45 PM (IST)
सोशल मीडिया की इस दुनिया में हर दिन नए-नए वीडियो सामने आते हैं. कुछ हंसाते हैं, कुछ रुलाते हैं और कुछ सीधे दिल को छू जाते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर लोग न सिर्फ तारीफ कर रहे हैं बल्कि इमोशनल भी हो रहे हैं. ये वीडियो खास है, क्योंकि इसमें एक युवा लड़की बेहद सुंदर तरीके से एक भक्ति गीत, यानी एक हिंदू भजन की धुन पर नृत्य कर रही है. उसका नृत्य सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि वह हर एक मूवमेंट के साथ जैसे भगवान को याद कर रही हो, यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया है और लाखों लोग इसे देख चुके हैं. 

क्या है इस वायरल वीडियो में खास?

इस वीडियो में एक लड़की को गणेश जी के भजन की धुन पर पारंपरिक भारतीय नृत्य करते हुए देखा जा सकता है. उसकी हर एक पोजीशन, उसका कॉन्फिडेंस और क्लासिकल डांस ने लोगों का दिल जीत लिया है. ये डांस किसी आम रील की तरह नहीं है, जहां सिर्फ स्टाइल दिखाया जाए, इसमें भावना है, भक्ति है और भारतीय संस्कृति की झलक है. ऐसा लग रहा है जैसे उसके नृत्य के हर कदम में एक प्रार्थना छुपी हो. 

इस इमोशनल कर देने वाले वीडियो को Arpit Gupta, यूजरनेम @ag_arpit1 ने एक्स पर शेयर किया है. उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए एक बहुत ही सुंदर लाइन लिखी कि She dances with the soul of a Sanatani bhajan, each move a silent prayer, eclipsing the trivial dance of reels. यह कैप्शन खुद इस वीडियो की गहराई को दिखाता है. 

लोगों ने किए जबरदस्त कमेंट्स 

इस वीडियो को देखते ही सोशल मीडिया पर जैसे तारीफों की बाढ़ लग गई. यूजर्स ने इसे आध्यात्मिक, भावनात्मक, पवित्र और कलात्मक कहा है. कई लोगों ने लिखा कि लड़की का नृत्य देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए. कुछ ने यह भी कहा कि यह डांस की तरह सोशल मीडिया पर भी कुछ सच्चे और मोटिवेशनल कंटेंट देखे जा सकते हैं. एक यूजर्स ने कमेंट किया कि इतना सुंदर डांस बहुत कम देखने को मिलता है, तो दूसरे यूजर ने लिखा कि ये सिर्फ डांस नहीं, एक आराधना है. वहीं कुछ यूजर कमेंट कर रहे हैं कि आजकल के रील्स में भक्ति और क्लासिकल टच की कमी होती है, लेकिन इस लड़की ने दिल जीत लिया. 

Published at : 22 Oct 2025 01:45 PM (IST)
