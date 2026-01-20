Video: मैसूर सिल्क साड़ियों के लिए सुबह 4 बजे से लगी लंबी कतारें, 23 हजार से 2.5 लाख तक है कीमत

Viral Video: हाल ही में असली मैसूर सिल्क साड़ियों की दीवानगी एक बार फिर चर्चा में आ गई है. कर्नाटक में एक शोरूम के बाहर सुबह 4 बजे से सैकड़ों लोगों की कतार में लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को कई अकाउंट्स से लाखों बार देखा जा चुका है.

कर्नाटक सिल्क इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन (केएसआईसी) के शोरूम के बाहर सुबह-सुबह भारी भीड़ देखी गई. सुबह जल्दी होने के बावजूद, लोग प्रतिष्ठित मैसूर सिल्क साड़ियों को खरीदने के लिए घंटों धैर्यपूर्वक इंतजार करते रहे. इन साड़ियों की कीमत 23,000 रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपये तक है.

बढ़ती मांग के बीच लागू किए गए सख्त नियम

कन्नड़ प्रभा के मुताबिक , मैसूर सिल्क साड़ियों की भारी मांग को देखते हुए निगम ने सख्त नियम लागू किए हैं. टोकन प्रणाली शुरू की गई है, जिसके तहत सिर्फ टोकन पाने वाले ग्राहकों को ही शोरूम में प्रवेश दिया जाएगा. इसके अलावा, प्रत्येक ग्राहक को सिर्फ एक साड़ी खरीदने की अनुमति है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इन बहुमूल्य परिधानों को खरीदने का अवसर मिल सके. इन उपायों का उद्देश्य खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और किसी भी प्रकार के अनुचित लाभ को रोकना है.

इतनी दीवानगी क्यों?

इस दीवानगी का मुख्य कारण आपूर्ति में भारी कमी है. मैसूर रेशम के लिए भौगोलिक संकेत (जीआई) का विशेष अधिकार केएसआईसी के पास है, जिसका अर्थ है कि वे इस प्रामाणिक कपड़े के एकमात्र आधिकारिक उत्पादक हैं.

उत्पादन प्रक्रिया धीमी और सावधानीपूर्वक है क्योंकि:

सीमित कार्यबल: कुशल बुनकरों और कारीगरों की कमी है.

कठोर प्रशिक्षण: एक नए कारीगर को निगम के उच्च मानकों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित करने में 6 से 7 महीने लगते हैं.

गुणवत्ता नियंत्रण:

यह पहली बार नहीं है जब साड़ियों के लिए कतार में खड़े लोगों का वीडियो वायरल हुआ है; पहले भी इसी तरह के वीडियो वायरल हो चुके हैं, जो इन बहुमूल्य वस्त्रों की निरंतर मांग को दर्शाते हैं.

कई लोगों के लिए, यह इंतज़ार सार्थक होता है. अपने समृद्ध स्वर्ण ज़री और कोमल बनावट के लिए जानी जाने वाली ये साड़ियाँ देश भर की महिलाओं के लिए एक अनमोल धरोहर बनी हुई हैं, भले ही इसके लिए सूर्योदय से पहले लाइन में खड़ा होना पड़े.