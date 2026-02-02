हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: स्टंट करते वक्त बेजुबान के मुंह पर कूद गया युवक, झटपटा गया कुत्ता, हंसता रहा बेशर्म!

Video: स्टंट करते वक्त बेजुबान के मुंह पर कूद गया युवक, झटपटा गया कुत्ता, हंसता रहा बेशर्म!

उत्तर भारत में सोशल मीडिया के लिए युवाओं का खतरनाक ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. एक वायरल वीडियो में युवक उल्टा जंप कर सोते कुत्ते के पास गिरते है, कुत्ता डर जाता है और टैक्सी के पहिए के पास जा गिरता है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 02 Feb 2026 05:17 PM (IST)


Viral Video: उत्तर भारत के युवाओं में सोशल मीडिया पर वायरल होने की होड़ काफी तेजी से बढ़ रही है. लाइक्स, व्यूज और फॉलोअर्स के चक्कर में कई युवा अपनी जान की परवाह तो दूर की बात है, दूसरों की जान को भी जोखिम में डालने से नहीं कतरा रहे हैं. आए दिन ऐसे वीडियो देखने को मिलते हैं, जिनमें अजीबोगरीब और खतरनाक कारनामे दिखाए जाते हैं. लेकिन इन दिनों एक वीडियो भी गजब वायरल हो रहा है जिसने यूजर्स को परेशान और नाराज दोनों कर दिया है.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक ऊंची जगह पर खड़ा होकर उल्टा जंप करता है. युवक इस तरह उल्टा कूदता है कि नीचे सो रहा एक कुत्ता अचानक जाग जाता है. हैरानी की बात यह है कि जंप करते वक्त युवक का पैर सीधे कुत्ते की गर्दन पर पड़ जाता है.

वीडियो में आगे आप देख सकते हैं कि उसी दौरान सड़क पर एक टैक्सी आती हुई नज़र आती है. डर के मारे कुत्ता भागते हुए टैक्सी के पहिए के पास जा गिरता है. यह नज़ारा देखकर गौंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अगर ज़रा सी भी भूल होती तो एक बड़ा हादसा हो जाता. सुकून की बात तो टैक्सी समय रहते निकल जाती है और कुत्ते की जान बच जाती है.

बच्चों ने भी दोहराया खतरनाक खेल- वीडियो वायरल

वीडियो इतना पर खत्म नहीं होता है, बल्कि वीडियो में आगे दिखाया जाता है कि कुछ बच्चे भी उसी तरह उल्टा जंप कर रहे हैं, और वे बार-बार कुत्ते के पास कूदकर उसे भौंकने और डरने पर मजबूर कर रहे हैं. यह न केवल जानवरों के प्रति क्रूरता, बल्कि बच्चे के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है.

लोगों में गुस्सा, कार्रवाई की मांग- यूजर्स

इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. यूजर्स युवाओं की सोच पर सवाल उठा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा मुझे इन बातों पर ज़्यादा भरोसा नहीं है. लेकिन अगर रेबीज से संक्रमित कोई कुत्ता काट ले, तो यह बहुत गंभीर और जानलेवा स्थिति हो जाती है. जबकि कई यूजर्स का मानना है कि वायरल होने की चाह में इंसानियत और जिम्मेदारी दोनों खत्म होती जा रही हैं.

Published at : 02 Feb 2026 05:17 PM (IST)
Viral Videos Trending Videos NORTH INDIA

इंडिया
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
विश्व
'आज खुशी का दिन है...', PAK आर्मी पर बरसाईं गोलियां फिर मुस्कुराई और दे दी जान, मरने से पहले का बलूच महिला फिदायीन का वीडियो
'आज खुशी का दिन है...', PAK आर्मी पर बरसाईं गोलियां फिर मुस्कुराई और दे दी जान, बलूच महिला फिदायीन का वीडियो
क्रिकेट
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! पूरी क्रिकेट टीम पर लग सकता है बैन
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! टीम पर लग सकता है बैन
Rahul Gandhi Budget Speech : Naravane की किताब पर संसद में बवाल! राहुल गांधी के दावों पर भड़की सरकार
Anupam Kher Interview: इस Generation के Actors के लिए क्यों लगता है बुरा? | Actor Prepares
Bollywood News: 5 साल बाद ऐसी है मंगल की जिंदगी! आज भी घर के सारे काम और जिम्मेदारी का बोझ
Rahul Gandhi Budget Speech : राहुल गांधी के भाषण पर संसद में संग्राम! | Budget Session |
Rohit Shetty के घर के बाहर फायरिंग मामले आ गया बहुत बड़ा अपडेट | Breaking
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
