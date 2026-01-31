Video: ऐसा एक्सीडेंट नहीं देखा होगा! कार में टक्कर लगते ही बम की तरह फटी बाइक, 2 की दर्दनाक मौत

Car-bike road accident Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बेहद दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें तेज रफ्तार का खौफनाक अंजाम देखने को मिला. यह हादसा ब्राजील के चुविस्का इलाके में एक मोड़ पर हुआ, जिसे लोग “कुर्वा दा मोर्टे” यानी मौत का मोड़ कहते हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बाइक पर दो लोग तेज स्पीड में जा रहे थे. तभी अचानक सामने से एक कार आ गई और कुछ ही सेकंड में बाइक और कार की जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक में तुरंत आग लग गई और वहां अफरा-तफरी मच गई.

हादसे के बाद कार भी अपना कंट्रोल खो बैठी और सड़क से नीचे गिरकर पलट गई. इस दुर्घटना में बाइक सवार डालमिर डोर्नेल्स लोपेस (42) और जोसिएन डोर्नेल्स लोपेस (37) की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं कार चला रहे 72 साल के ड्राइवर को हल्की चोटें आईं.

He took that corner too wide... pic.twitter.com/1muA9K6foL — Crazy Videos 🔞 (@CrazyyHub) January 30, 2026

कैसे हुई दुर्घटना?

बताया जा रहा है कि हादसे की सबसे बड़ी वजह तेज रफ्तार थी. मोड़ पर अचानक सामने से वाहन आ जाने के कारण बाइक चालक संभल नहीं पाया और सीधी टक्कर हो गई. सड़क की स्थिति और मोड़ भी काफी खतरनाक था.

तेज रफ्तार और लापरवाही बनी जानलेवा

एक यूजर ने लिखा, “ये मोड़ जानलेवा हो सकते हैं. सामने से आ रहे वाहनों को देखकर बाइक चालक अपने आप आकर्षित हो सकता है, लेकिन अनुभवी साइकिल सवार जानते हैं कि अपनी नजरें हमेशा अपनी लेन पर केंद्रित रखनी चाहिए.”

एक दूसरे यूजर ने टिप्पणी की, “ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे. सड़क पर लोग तेज गति से वाहन चलाते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचते कि आपात स्थिति में वाहन कैसे नियंत्रित करेंगे. कभी-कभी ब्रेक लगाना भी सबसे खतरनाक हो सकता है.” एक अन्य यूजर ने लिखा, “देखने में तो बाइक पर एक ही व्यक्ति लग रहा था, लेकिन दुर्घटना के बाद सड़क पर दो शव बिखरे पड़े थे.”