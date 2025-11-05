Video: हाइवे किनारे कार से बाहर खड़ा था 36 साल का शख्स, ट्रक ने रौंदा, कर्नाटक का वीडियो वायरल

Bangalore News: हर दिन हम कई ऐसी खबरें सुनते हैं जो दिल दुखा देती हैं. कभी किसी की लापरवाही, तो कभी किस्मत का अजीब मोड़ किसी की जिंदगी छीन लेता है. ऐसा ही एक दर्दनाक मामला कर्नाटक से सामने आया है, जहां एक डांस इंस्ट्रक्टर की सड़क हादसे में मौत हो गई. हादसा उस वक्त हुआ जब वह अपनी नई खरीदी हुई नई गाड़ी लेकर घर लौट रहे थे, लेकिन खुशी का पल कुछ ही घंटों में मातम में बदल गया.

हाईवे पर खराब हुई वैन

मृतक सुधींद्र बताया जा रहा है, जिनकी उम्र 35 साल थी. वह एक डांस इंस्ट्रक्टर थे और कई टीवी रियलिटी शो में हिस्सा ले चुके थे. इसके अलावा उनका अपना डांस स्कूल भी था. सोमवार की शाम उन्होंने Maruti Suzuki Eeco वैन खरीदी और बड़ी खुशी के साथ अपने बड़े भाई के घर पहुंचे. रात वहीं रुके और मंगलवार सुबह अपने घर लौटने के लिए निकले. परिवार ने कभी नहीं सोचा था कि यह उनकी आखिरी मुलाकात होगी.

🚨Near Bangalore: 36-yr-old dancer Sudheendra died near Nelamangala, Karnataka after a truck rammed into him — he had stopped his new car roadside due to a snag, was on the way to show it to his brother. pic.twitter.com/R7bn6NkZk4 — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) November 4, 2025

वीडियो में देखा जा सकता है कि पेमनहल्ली गांव के पास उनकी नई वैन बीच हाईवे पर अचानक खराब हो गई. सुधींद्र ने रास्ते से गुजर रहे लोगों की मदद से वैन को सड़क के बिल्कुल बाईं ओर खड़ा किया और अपने भाई को फोन कर दिया. वह मदद का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी.

पुलिस ने दर्ज किया मामला

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक ने पहले सुधींद्र को और फिर उनकी वैन को टक्कर मारी. हादसे के बाद वहां मौजूद लोग घबरा गए और तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया है और ट्रक ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है.